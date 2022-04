Nexo samarbeider med MasterCard og DiPocket

Nexo, et ledende regulert institutt for digitale eiendeler, har i dag lansert det første kryptostøttede MasterCard-kortet kalt Nexo Card. Nexo lanserte kortet i samarbeid med Mastercard og DiPocket.

Kortet forventes å gi Nexo-brukere tilgang til kryptodrevet likviditet på tvers av 92 millioner selgernettsteder over hele verden.

Etter lanseringen av kortet sa medgründer og administrerende partner hos Nexo, Antoni Trenchev:

«Å lansere Nexo-kortet i Europa i samarbeid med Mastercard og DiPocket er en stor milepæl for oss og det siste beviset på den enorme synergien mellom det eksisterende finansielle nettverket og digitale eiendeler. Dette unike produktet vil tillate millioner av mennesker, først i Europa og deretter over hele verden, å bruke øyeblikkelig uten å måtte gi opp potensialet til kryptovalutaene deres, og dermed tilby enestående hverdagsnytte for den fremvoksende aktivaklassen.»

Nexo-kortet

Nexo-kortet er enestående siden det lar brukere bruke penger uten å måtte selge sine digitale eiendeler.

DiPocket skal være kortutsteder i Europa mens MasterCard vil fungere som teknologiselskapet og betalingsnettverket som kortet skal kjøres på. MasterCard skal også tilby flere innovative funksjoner for kortet.

Medgründer og administrerende direktør i DiPocket, Fedele Di Maggio, sa:

«DiPocket er glad for å ha blitt valgt som utsteder av Nexo-kortet, en virkelig innovativ løsning designet for å oppfylle behovene til millioner av investorer i digitale eiendeler. Vårt partnerskap i dette prosjektet med Nexo og Mastercard er et særegent eksempel på hvordan DiPockets innebygde finansteknologi gjør det mulig for visjonære selskaper å levere verdi og bekvemmelighet til sine kunder.»

Noen av Nexo Card-funksjonene inkluderer:

Det er tilgjengelig i både virtuell og fysisk form – Brukere kan velge å bruke et fysisk kort eller et virtuelt kort som er direkte integrert i både Apple Pay og Google Pay

Null gebyrer – Brukere betaler ingen månedlige minimums-, tilbakebetalinger eller inaktivitetsgebyrer, og det er heller ingen valutagebyrer for transaksjoner verdt opptil €20 000 per måned.

2 % kryptobelønning – Brukere vil motta en umiddelbar kryptocashback enten i Nexos opprinnelige token NEXO eller i Bitcoin for hver kjøpstransaksjon. Dette lar brukere øke sine digitale eiendeler mens de bruker kortet.

Bruk krypto som sikkerhet i stedet for å selge dem – Brukere vil kunne bruke kryptoaktiva uten å selge dem siden kortet er knyttet til en Nexo kryptostøttet kredittgrense som ikke krever noen rente.

I neste fase av Nexo Card-utviklingen planlegger Nexo å legge til et debetkort og også utvide tilbudet over hele verden.