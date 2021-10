Det totale salget i Q3 økte med 704%, de fleste av salgene fant sted i august og september

Salg innen non-fungible token-markedet (NFT) nådde hele $10,7 milliarder i forrige kvartal, dette viser informasjon fra DappRadar.

En rapport publisert av den NFT-fokuserte statistikksiden viser at det i Q3 2021 var en økning på 704% i NFT-salg, en enorm økning fra årets to tidligere kvartaler.

Tallene viser at salget nådde over $10,7 milliarder i forrige kvartal, opp fra $1,3 milliarder i andre kvartal. Sammenlignet med Q1 økte NFT-salget med over $9 milliarder, da det i Q1 ble målt salg for rett over $1,2 milliarder.

Ifølge DappRadar er det Ethereum-baserte NFT-er som hadde det høyeste volumet på 78%, mens Ronin sto for rundt 20% av volumet.

On-chain og off-chain informasjon fra DappRadar viser at det totale volumet for 2021 ligger på $13,2 milliarder frem til oktober. Det meste av NFT-salget ble registrert i august og september, da interessen for kryptovalutaer igjen økte.

Sammenlignet med året før har salget økt med utrolige 38 060%, oppga DappRadar i sin rapport.

Axie Infinity eksploderte

Den kraftige økningen i salget førte til at OpenSea registrerte salg for hele $3,4 milliarder i august, nesten en tredjedel av det totale salgsvolumet over hele NFT-markedet. Totalt leder OpenSea med salg for $7.96 milliarder så langt i år, mens Axie Infinity har det nest største salgsvolumet på $2,35 milliarder i skrivende stund. CryptoPunks ligger på tredjeplass med $1,34 milliarder.

Axie Infinity er de som har hatt den største økningen innen ‘play-to-earn’-NFT-er, med en inntjening på $776 millioner i Q3 ifølge tall fra DappRadar.

De fleste NFT-salgene ligger mellom $101-$1000

Informasjon fra NonFungible.com viser at de fleste salgene fra forrige kvartal hadde en verdi mellom $101 og $1000, salg av denne størrelsen sto for nesten 63% av det totale salgsvolumet det kvartalet.

Videre sto salg med en verdi mellom $1001-$10 000 for rundt 20% av volumet, mens NFT-er verdt under $100 sto for rundt 17%.