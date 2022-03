OKB (OKB) ser massive gevinster etter partnerskapsavtale

OKB (OKB) , det opprinnelige symbolet til OKEX-børsen, har sett en anstendig prisstigning etter at plattformen annonserte en sponsoravtale med de engelske fotballmesterne Manchester City. Avtalen, som sies å være verdt millioner av dollar, forventes å vare i flere år. Her er det vi vet:

OKEX-kampanjemateriell vil vises på Man City-lag for menn og kvinner.

OKB steg kort tid etter nyhetene, men har mistet noen av disse gevinstene.

Mynten handlet til rundt $17,59 ved pressetidspunktet.

Datakilde: Tradingview.com

OKB (OKB) – Hva betyr Manchester City-avtalen

I løpet av de siste månedene har globale kryptobørser trappet opp partnerskapet med sportsenheter. Crypto.com skapte overskrifter med en rekke partnerskap med store amerikanske franchiser, og Coinbase var den første børsen som sendte en annonse under Superbowl.

OKEX følger også de samme grepene i et forsøk på å få inn flere brukere til plattformen. Dette kan bare være gode nyheter for OKB-tokenet. Til tross for den lille økningen som svar på denne nyheten, forventer vi fortsatt at OKB vil forbli svært volatil.

Faktisk, selv etter en økning kort tid etter nyhetene, falt OKB kraftig nok en gang og handlet til $17,59. Men avtalen med Manchester City er en stor avtale. Det vil gi mye synlighet og merkevaregjenkjenning for OKX.

Bør du kjøpe OKB?

Vel, utvekslingstokens er ofte ikke det mest populære investeringsalternativet for kryptoinvestorer. Men i tilfelle du leter etter et token som tilbyr ekte nytte, så er OKB et flott alternativ.

Dessuten er OKEX nå en av de største børsene i verden. Ettersom plattformen fortsetter å få sterk synlighet med avtaler som Man City, vil OKB vokse ytterligere. Derfor er det noe virkelig verdt å kjøpe, spesielt akkurat nå som det har falt betydelig.