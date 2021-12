Monero (XMR) har sett økt aktivitet denne uken ettersom investorer ønsker å legge den til i porteføljen sin. Mynten, som er kjent for sine sikre og private transaksjoner, har også hatt stor økning de siste 7 dagene, og steg nesten 15 %. Vi har også sett en økning i handelsvolum, noe som tyder på mer handling fra kjøpere. Så, er Monero (XMR) en god investering for 2022? Her er noen høydepunkter først:

Monero (XMR) har steget 15 % denne uken, drevet av økt bullish aktivitet.

I skrivende stund blir mynten handlet for $208,99, ned 3% i løpet av intradag, men fortsatt opp for uken.

Mynten forventes å opprettholde den stigende trenden, med konservative estimater som plasserer den til $260 innen utgangen av 2022.

Datakilde: Tradingview.com

Monero (XMR) – prisutvikling og prediksjon

Som nevnt ovenfor, har det vært en grei uke for XMR. Mynten har fulgt det bredere kryptomarkedet med å rapportere gevinster, og steg 15% på syv dager. Men de fleste analytikere er enige om at det er nok gass i tanken til å ta XMR til enda større høyder i 2022. Faktisk, mens konservative estimater setter mynten på $260, ser de fleste bullish analytikere Monero stige godt over $300 neste år.

Dessuten, ettersom risikoen for reguleringer i krypto fortsetter å øke i 2022, er det mer sannsynlig at investorer vil strømme til private og sikre valutaer, inkludert XMR. Vi forventer også et forbedret sentiment i det generelle kryptomarkedet som vil presse XMR enda høyere.

Bør du kjøpe Monero (XMR) i 2022?

Monero (XMR) har svært godt langsiktig potensial. Mynten har svært positive utsikter for 2022, og de underliggende fundamentalene er også ganske anstendige. For langsiktig investering gir mynten investorer en god sjanse til å tjene gevinster. XMR forventes også å opprettholde sin siste oppgang på kort sikt, og er også en god investering for kortsiktige gevinster.