De siste 7 dagene har vært bittersøte for Decentraland (MANA) . Etter først å ha falt, har mynten begynt å gå noe oppover, selv om det ikke har vært så mye. Men en RSI-avlesning antyder at et potensielt okseløp er mulig. Her er hovedfakta:

RSI-avlesninger viser at MANA nå er oversolgt, noe som tyder på at risikoen for et større salg er lav.

Med begrenset nedsiderisiko kan MANA sprette jevnt tilbake på kort sikt.

Mynten kan stige med 50 % i dette bullish oppsettet.

Datakilde: Tradingview

Hvordan kan MANA knuse $3?

Den siste oppgangen i bullish momentum har ikke vært så stor. Men det har vært nok til å bringe MANA over en avgjørende støttesone på rundt $2. Bulls har gjort det ganske bra for å holde prisaksjonen over dette. Etter hvert som prisen konsoliderer seg, forventer vi at den vil presse ytterligere mot overheadmotstanden på $2,3.

Relative Strength Index eller RSI ser ut til å antyde at dette faktisk er mer sannsynlig. Du ser, de siste dagene har RSI-avlesninger beveget seg mot det oversolgte territoriet. Dette antyder i bunn og grunn at risikoen for større utsalg så langt som MANA går er svært lav.

Som et resultat er den eneste veien opp. Hvis MANA faktisk er i stand til å bryte overhead-motstanden på $2,3, så er det et spørsmål om tid før det når $3. Den største utfordringen vil imidlertid være å opprettholde prishandlingen over $3.

Hvordan kan investorer tjene på dette bullish oppsettet?

Det er to måter å tjene på dette bullish MANA-oppsettet. Først kan du kjøpe støtte for over $2. Ettersom tokenet tester $2,3, kan du enten avslutte eller satse på det, og treffe $3. Uansett, et løp mot $2,3 gir deg fortsatt 15 %.

For det andre kan du vente på at mynten bryter overhead-motstanden på $2,3. MANA vil sannsynligvis øke til $3 etter det, og levere gevinster på rundt 25%.