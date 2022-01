Paris Hilton har sagt at hun ser på metaverset som en innovasjon som vil forbedre det sosiale livet.

OG-influenseren sa dette da hun dukket opp på 'The Tonight Show' på mandag, en plattform hun brukte for å avsløre at hun har fått enda mer kjærlighet til NFT-er.

Men det er ikke bare innen digitale samleobjekter at den populære arvingen ser en lys fremtid.

Hun tror også på metaverset, et virtuelt virkelighetskonsept som har skutt fart de siste månedene og tiltrukket seg aktører som Meta Platforms (tidligere Facebook), Google, Microsoft og spillleverandøren Roblox.

Det er en 3D-verden der folk vil kunne samhandle, jobbe og gjøre mange andre ting. Og Hilton tror det vil definere «festens fremtid».

Ifølge henne kan metaverset bli et sted der folk vil "gå ut", samhandle og være sosiale.

Forretningskvinnen har allerede et fotavtrykk i metaverse-konseptet, med hennes "Paris World" virtuelle verden tilgjengelig på Roblox. Hun sier at Paris World etter hvert vil se store virtuelle virkelighetsbegivenheter, inkludert Super Bowl og New York Fashion Week.

Hilton, som har en «Bored Ape» i sin misunnelsesverdige samling av NFT-er, snakket også om hennes kommende «Forever Fairytale»-tilbud, som beskriver forholdet hennes til ektemannen Carter Reum.

Det endte ikke der for de fremmøtte.

Skuespillerinnen ga Tonight Show-verten Jimmy Fallon og hele publikum en NFT fra samlingen.

Last time on Fallon, Paris taught Jimmy what an NFT was.

This time she gave NFTs to the whole audience!

Bravo Paris for expanding our great community, once again🍷⚔️🕊 https://t.co/22ZL7pcVm6

— Cozomo de’ Medici (@CozomoMedici) January 25, 2022