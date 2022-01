MicroStrategy-sjef Michael Saylor bemerket også det samme under et tidligere intervju.

Selskapets aksjer har stupt i takt med krypto og aksjer, og handles for tiden -35% hittil i år .

MicroStrategy vil kjøpe mer Bitcoin og planlegger ikke å selge noen, ifølge det USA-baserte programvareintelligensselskapets Chief Financial Officer.

Dette er selskapets plan for å investere i kryptovaluta, og vil fortsette å være tilfelle til tross for dagens markedsutsikter, sa Phong Le til Wall Street Journal.

Bitcoin-prisen nådde toppen på $69 000 i november, men korrigerte seg kraftig denne måneden for å stupe ned til $33 000 på mandag.

Selv om flaggskipets digitale eiendel har steget 8 % i løpet av dagen til for øyeblikket rundt 36 750 dollar, fortsetter salgspresset mens den amerikanske sentralbanken ser ut til å heve renten og de geopolitiske spenningene i Russland/Ukraina stiger.

Den negative sentimentavskjæringen fra disse faktorene fortsetter å tynge investorene i aksjemarkedet, med en kaskadeeffekt som sannsynligvis vil merkes i kryptomarkedet.

Til tross for bearish utsikter for det bredere kryptomarkedet, viker ikke MicroStrategy fra sin strategi, la finansdirektøren til.

" I den grad vi har overskytende kontantstrømmer eller vi finner andre måter å skaffe penger på, fortsetter vi å legge dem inn i Bitcoin ," sa Le til WSJ.

MicroStrategy har nærmere 125 000 bitcoins, kjøpt til en gjennomsnittspris på $30 159.

Bortsett fra å legge til BTC, ser selskapet også på nye investeringer i det Bitcoin-støttede obligasjonsmarkedet. Le sa at det børsnoterte selskapet sannsynligvis vil gå inn i dette markedet innen 2023, selv om det vil avhenge av likviditeten i markedet.

Diversifiseringen er en del av firmaets konstante jakt på andre investeringsmuligheter som vil bidra til aksjonærgevinster i Bitcoin.

Les kommentarer kommer dager etter at MicroStrategy-sjef Michael Saylor sa i et intervju at selskapet ikke var forberedt på å selge noe av Bitcoin. De kommer også etter at selskapets aksjer falt kraftig mandag.

Nedgangen har presset aksjens samlede tap siden fredag til 30 %, og tilpasset det blodbadet som ble sett i krypto- og teknologiaksjer. Aksjene er 35% ned hittil i år, med lignende utsikter for andre kryptosentriske selskaper.

De siste nedgangene kom da det ble avslørt at US Securities and Exchange Commission (SEC) hadde avvist MicroStrategys ikke-GAAP regnskapstiltak. Dette relaterer seg til selskapets beslutning om å justere for BTC-nedskrivningstap, som de sa klart vil reflektere programvarefirmaets økonomi.

Etter SECs avvisning, bemerket firmaet at det ville foreta nødvendige revisjoner i fremtidige resultatrapporter, noe som sannsynligvis bør gjenspeiles i resultatet for fjerde kvartal 1. februar.