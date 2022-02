Ettersom det bredere kryptomarkedet fortsetter å vise noen tegn til liv, har Polkadot (DOT) konsolidert gevinster rundt en svært viktig støttesone, et trekk som kan utløse en 50% rally på kort sikt. Tokenet står imidlertid overfor flere nedsiderisikoer, inkludert å bremse investorsentimentet. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

Polkadot (DOT) holder seg sterk over den avgjørende støtten på $15 og har gjort det de siste dagene.

I skrivende stund handles mynten til $17, selv om den hadr falt med rundt 6% i 24-timers intradag-handel.

Hvis disse gevinstene faktisk opprettholdes, kan DOT øke med nesten 50 % i løpet av de kommende dagene eller ukene.

Datakilde: Tradingview.com

Polkadot (DOT) – prisanalyse og prediksjon

Nedgangen i januar for DOT har vært ganske forbløffende. Faktisk, mellom 16. januar og 24. januar, mistet tokenet nesten 45 % av verdien i et massivt blodbad i kryptomarkedet.

Men vi begynner å se noen tegn til bedring. Det er avgjørende at DOT ser ut til å konsolidere gevinster over støtten på $15. Hvis okser faktisk kan holde denne terskelen, kan det tenkes at DOT vil teste sin 50-dagers SMA på rundt $25.

Dette vil representere et rally på rundt 50 %. Men det er fortsatt mye press nedover på DOT. Mens støtten på $15 er sterk, vil en mer avgjørende nedgang merkes hvis tokenet faller under det.

Hvorfor du må kjøpe Polkadot (DOT)

I 2021 var Polkadot (DOT) en av de hotteste altcoinene på markedet. Investorer som kom inn tidlig er fortsatt godt inne i pengene akkurat nå, selv med nedgangen.

Dessuten ser fremtiden til DOT ganske lovende ut, og den siste nedgangen gir deg en god sjanse til å komme inn på en billig måte. Du kan være sikker på at prisen vil komme seg på sikt.