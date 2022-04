Polkadot (DOT) har gått inn i en make-or-break-periode etter flere mislykkede forsøk på å samle seg. Mynten har holdt seg treg, og det som skjer videre kan enten sende prisen kraftig ned eller presse den opp på en mer avgjørende måte. Her er noen bemerkelsesverdige fakta:

DOT har handlet mellom $16 og $23 i det meste av året

For øyeblikket er den på undersiden av dette området til rundt $17,3 i pris

Et fall under $16 kan vise seg å være katastrofalt for DOT-okser

Datakilde: Tradingview

Er Polkadot på vei mot et salg?

Som nevnt ovenfor har Polkadot nådd et make-or-break-øyeblikk. Mynten har variert mellom $16 og $23 i det meste av 2022. Faktisk er dette området i ferd med å forme seg til å bli en langsiktig trend, og derfor er det viktig å følge med på den.

For DOT-okser er nøkkelen å sørge for at prisen holder seg innenfor dette området. Hvis bjørner skyver mynten under $16, kan alt begynne å rakne. DOT vil stå overfor et hardt salg og kan ende opp på 8 dollar i løpet av kort sikt.

Men det er en bakside ved alt dette. Det avhenger av om DOT vil opprettholde sin rekkevidde på $16 – $23. Hvis mynten klarer å holde seg over $16 i noen dager, vil et løp mot $23 være godt på vei og virkelig i sikte.

Polkadots langsiktige oppside

Den langsiktige oppsiden for DOT er fortsatt positiv. Mynten kan fortsatt levere 3x i verdi fra nåværende pris innen utgangen av 2022. Men på kort sikt er det vanskelig å se tokenet gå forbi $23.

Trendlinjen som vi har diskutert ovenfor virker sterk. Som sådan vil DOT sannsynligvis sprette mellom $16 og $23 på kort sikt. Men denne teorien vil bli ugyldig hvis prisen faller under $16 i dagene fremover.