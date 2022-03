Gavin Wood, grunnleggeren av blokkjedeplattformen og kryptovalutaen Polkadot (DOT), har nettopp donert DOT verdt 5,8 millioner dollar til Ukraina.

I følge en DOT- transaksjon som Polkadot-grunnleggeren nettopp delte, er den totale donasjonen 298 367 DOT-tokens.

Gitt at DOT/USD handles rundt $19,33, er Woods donasjon på rundt $5,8 millioner.

Wood hadde denne uken lovet å donere 5 millioner dollar til den ukrainske regjeringen hvis de la ut en Polkadot-adresse i tillegg til Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Tether (USDT)-adresser som ble åpnet etter forrige ukes russiske invasjon av Ukraina.

Wood lovet 5 millioner dollar hvis Ukraina la til en DOT-adresse

Tidligere tirsdag 1. mars 2022 kunngjorde Ukraina at de nå aksepterer kryptodonasjoner i Polkadot .

I en tweet postet fra den offisielle regjeringskontoen, takket ukrainske myndigheter det globale samfunnet for donasjonene som er mottatt så langt. De ga ut en DOT-adresse og bemerket at de også kunne akseptere donasjoner i andre kryptovalutaer.

" Ukrainas befolkning er takknemlig for støtten og donasjonene fra det globale kryptosamfunnet mens vi beskytter friheten vår. Vi tar nå imot Polkadot-donasjoner også: $DOT : 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv. Flere kryptovalutaer vil bli akseptert snart, heter det i tweeten .

Gavin Wood ga sitt løfte via et svar på den ukrainske regjeringens tidligere bønn om flere donasjoner. Mens han ganske enkelt kunne ha donert i BTC, ETH eller USDT, ser Woods forespørsel om en DOT-adresse ikke ut til å være et så dårlig trekk for den ukrainske regjeringen.

Tillegget av Polkadot-kryptovalutaen kan åpne opp donasjonskurven for flere mennesker, og øke innsatsen for å støtte kampen mot Russland og tilby humanitær hjelp til et økende antall mennesker.

DOT-adressen har litt over 6 millioner dollar i skrivende stund, men beløpet kan vokse raskt, som vi har sett med BTC og ETH den siste uken.