Blokkkjedebasert sosial plattform Raiinmaker har annonsert sitt partnerskap med lag 2-skaleringsløsning Polygon. Ved å integrere Polygon på sin plattform, har Raiinmaker til hensikt å gjøre det mulig for brukere å tjene belønninger i både NFT-er og krypto inkludert MATIC.

Etter integrasjonen kan Polygon-fellesskapet delta i Raiinmakers Create To Earn™-økosystem. Brukere vil utnytte skalerbarheten til Polygon-nettverket og tapte kostnader for å realisere verdien av innholdet de legger ut på sosiale plattformer som TikTok, Facebook, Twitter og Instagram.

Etter integrasjonen sa administrerende direktør og grunnlegger av Raiinmaker JD Seraphine:

"Vi er glade for å offisielt lansere vår integrasjon med Polygon-nettverket, som gir Polygon-fellesskapet mulighet til å tjene MATIC og andre digitale eiendeler fra nettverket de elsker ved ganske enkelt å legge ut sosialt innhold fra Raiinmaker hver dag."

Om Raiinmaker

Raiinmaker er en blokkjede-plattform for sosiale medier laget for å bygge bro mellom de tradisjonelle sosiale medieplattformene som Facebook og kryptovaluta-verdenen. Det lar brukere tjene penger på innholdet de genererer.

I stedet for bare å dele innhold på sosiale medier for å få et rykte, kan brukere av sosiale medier også tjene en passiv inntekt gjennom Raiinmaker-plattformen. Raiinmaker bruker en proprietær lag 2-konsensusalgoritme kalt Proof of Influence™, som sikrer at brukere blir belønnet rettferdig hver gang de deler innhold på de sosiale medieplattformene de bruker.

Raiinmaker har for tiden over tjue integrerte blokkjeder, og brukere kan tjene belønninger i form av de opprinnelige kryptovalutaene til disse blokkjedene.

I tillegg til å tilby en plattform for brukere av sosiale medier for å tjene kryptovalutaer, skal 4 % av overskuddet Raiinmaker tjener gå til å støtte globale påvirkningsinitiativer som klimaendringer, entreprenørskap og myndiggjøring av ungdom.