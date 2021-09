Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) og Chainlink (LINK) kommer sannsynligvis til å måtte teste støttenivåer på nytt før de igjen klarer å skape stigende momentum

Prisutsiktene for DOGE, LINK og DOT tilsier at bulls fortsatt er utsatt for press, da selv Bitcoin sliter nær $45 000. Ifølge kryptoanalytikeren som går under pseudonymet Crypto Capo har likevel ikke markedet nådd årets høyeste nivåer enda, og de fleste kryptovalutaene vil stige fra sine nåværende priser.

Take a screenshot of the current cryptocurrency prices and compare them with EOY prices.

The upside will be huge.

— il Capo Of $NOIA (@CryptoCapo_) September 23, 2021