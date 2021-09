Regulatoren vil offentliggjøre flere detaljer og mer informasjon om initiativet innen året er omme

Storbritannias finanstilsyn, FCA, er klare til å ta i bruk blokkjedeteknologi for bruk i forbindelse med regulatorisk rapportering.

Finanstilsynet skal visstnok samarbeide med Bank of England (BoE) på prosjektet, som er ment for å kutte kostnader i forbindelse med etterlevelse av regulatoriske krav for tusenvis av selskaper.

I sin kunngjøring av prosjektet fortalte FCA-direktør Nikhil Rathi at prosesser relatert til regulatorisk etterlevelse koster mellom £1,5-£4 milliarder hvert år. Han bemerket at de høye kostnadene er årsaken til at finanstilsynet har inngått dette samarbeidet med BoE for å skape et blokkjedebasert rapporteringsprogram.

«Ved å knytte sammen selskaper via blokkjede- og API-teknologi, samt implementere reguleringer som kan leses og utføres maskinelt, så kan overholdelse kontrolleres nærmest i sanntid», la FCA-direktøren til.

FCAs avgjørelse kommer samtidig som at de har planer om å utvide sin tilstedeværelse på tvers av hele Storbritannia, med mål om å tilby enda bedre regulatoriske rammeverk for å løse problemer i finansmarkedene.

Det digitale initiativet skal bidra til at de når dette målet, og tilsynsorganet ønsker å ansette stadig flere dataingeniører og analytikere. De har satt av et budsjett på £120 millioner for å forbedre mulighetene for digital rapportering.

FCA, som i de siste månedene har økt sitt tilsyn av kryptoindustrien, ser frem til å utvide sitt tilsyn av etterlevelse blant data-sentrerte selskaper.

Denne utviklingen, fortalte Rathi, kommer som en respons til alle de potensielle selskapene og enkeltpersonene som er ute etter å utnytte de enorme mengdene data som finnes i industrien for ondsinnede formål. Det britiske finanstilsynet kommer til å offentliggjøre ytterligere detaljer om prosjektet innen utgangen av 2021.

Britiske myndigheter går stadig kraftigere til verks for å beskytte forbrukerne, spesielt når det gjelder bruken av kryptovaluta. I tillegg til at de krever at alle kryptorelaterte selskaper blir godkjente, så har de også advart folket om å investere i svært volatile verdier slik som Bitcoin.