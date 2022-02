Etter å ha rapportert noen betydelige gevinster i begynnelsen av februar, har Ripple (XRP) sett en periode med prisreduksjon. Dette salgspresset fortsetter, og mens mynten har stabilisert seg over $0,7-merket, er det fortsatt en enorm salgsrisiko. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

På pressetidspunktet handlet Ripple (XRP) til $0,7773, praktisk talt uendret på 24 timer.

XRP har funnet sterk støtte på $0,7 de siste dagene.

Imidlertid kan salgspress bringe tokenet tilbake til $0,6 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Ripple (XRP) – Prishandling og analyse

Etter å ha sett en anstendig stigning i februar, rapporterer Ripple (XRP) nå et visst salgspress ettersom investorer låser inn fortjeneste. Til tross for dette har mynten funnet veldig sterk støtte rundt $0,7-merket.

Faktisk, på tidspunktet for skriving av dette innlegget, handles XRP litt over denne terskelen med en pris på $0,77. Målet for okser er å holde prishandlingen over dette merket. Men det er en enorm utsalgsrisiko her.

Vi forventer at bjørner bryter $0,7-støtten og skyver mynten tilbake mot $0,67 i løpet av de kommende dagene. Dette vil representere et fall på rundt 17 % eller deromkring. Ripple-okser vil prøve å finne tilstrekkelig etterspørsel på $0,6, men vi kan se ytterligere svakhet med systemrisiko i det bredere kryptomarkedet på grunn av spenninger i Øst-Europa.

Er Ripple (XRP) moden for investering?

Rangert blant de ti mest verdsatte kryptoaktiva i verden, har Ripple (XRP) alltid vært moden for kjøp. Det er imidlertid noen pågående rettssaker mellom mynten og SEC.

Dette kan utgjøre store risikoer for kortsiktige kjøpere. Det vil være best å se hvordan søksmålet utvikler seg i de kommende ukene før du går all-in med XRP.