Tosifret prosentøkning for XRP har ført til at kryptovalutaen speiler Cardanos fantastiske resultater.

Prisen for Ripple (XRP) har steget med 11% mot den amerikanske dollaren de siste 24 timene, og med 5% mot Bitcoin (BTC), dermed har den hentet seg godt inn fra den nylige nedgangen.

Mens kryptomarkedet ser kraftige økninger for Cardano (ADA) og en solid prisoppgang for både Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) har XRP stille og rolig steget med nesten 30% i løpet av den siste uken, og den ligger nå på ukas høyeste verdi.

Kryptovalutaen har økt med over 135% i løpet av de siste 30 dagene, og 330% i løpet av det siste året.

Prisanalyse for XRP

XRP har økt jevnt etter at den brøt gjennom motstandslinjen i en stigende kanal nær $1,02, et hinder markert av 61,8% Fibonacci retracement-nivået for intervallet fra $0,50 til $1,35.

Den stigende trenden møtte likevel motvind rundt $1,35, som vi kan se i den daglige grafen nedenfor, med en påfølgende nedgang etterfulgt av en klassisk bounce-off fra den nye støttelinjen på $1,10.

Ripple daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dette kan se ut til å bli tredje dag på rad hvor XRP/USD avslutter høyere enn dagen før. Dersom prisveksten fortsetter i disse banene kan uken avsluttes med at kryptovalutaen når sitt høyeste nivå siden midten av mai. For å oppnå dette er kjøpere nødt til å klare og presse prisen over $1,28 og forsøke å konsolidere nær ukens høyeste verdier markert av den horisontale linjen i blått.

Dersom vi ser på grafen ser vi at daglig RSI har begynt å klatre inn i overkjøpt territorium, noe som kan tyde på et økende bullish momentum. Moving average-kurven er også stigende etter en positiv crossover, noe som støtter oppunder de optimistiske utsiktene.

Dersom prisen klarer å komme seg over linjen kan økt etterspørsel føre til at prisen dyttes over det neste, store hinderet ved 123,6% Fibonacci extension-nivået ($1,54).

I motsatt fall kan en nedgang fra de nåværende nivåene føre til at bulls først er nødt til å forsvare seg nær 78,6% Fib-nivå på $1,17, med de neste støttenivåene ved 61,8% Fib-nivå ($1,02) og 20 MA-et ($0,95).