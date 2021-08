Børsen forteller at verifiseringsprosessen er ment for å beskytte brukere og skape et «trygt kryptomiljø»

Binance har annonsert nye tiltak som skal gjøre verdens største kryptobørser mer samkjørte når det kommer overholdelse av de ulike regulatoriske kravene rundt om i verden.

I kunngjøringen som ble publisert på fredag oppga kryptobørsen at de nå kommer til å innføre en obligatorisk KYC-verifiseringsprosess for alle kunder.

Børsen har bedt kunder og potensielle brukere om å gjennomføre verifiseringsprosessen dersom de ønsker å få tilgang til alle tjenestene på plattformen. Endringene «trer i kraft umiddelbart» for alle nye kunder, fortalte Binance.

Kravene vil også gjelde eksisterende Binance-brukere som enda ikke har gjennomført verifiseringsprosessen. Disse brukerne kommer til å få kontoene sine begrenset til kun uttak, slik at de ikke får tilgang til noen tjenester eller produkter annet enn uttak, ordrekansellering eller lukking av posisjoner.

Plattformen oppfordrer brukerne sine til å «snarlig» gjennomføre verifiseringsprosessen for å unngå forsinkelser og potensielle restriksjoner.

Ifølge Binance var en gjennomgang av KYC-retningslinjene deres nødvendig for å beskytte alle sine brukere i forbindelse med de mange endringene som skjer i forbindelse med regulatoriske krav over hele verden. Gjennomgangen kommer også i kjølvannet av nye regulatoriske krav som har presset børsen hardt i løpet av de siste månedene.

Myndighetene i mange land har rettet søkelyset mot Binance den siste tiden, blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Caymanøyene og Spania.

Presset fra de økonomiske kontrollorganene i de ulike landene har ført til at den ledende kryptoplattformen har vært nødt til å gjennomgå strategien sin på nytt, og innføre nye tiltak ikke bare for KYC-implementering, men også tiltak for å forbedre måten de bekjemper hvitvasking på.