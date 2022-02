Live Quantstamp-prisen i dag er $0,098 med et 24-timers handelsvolum på $58,8 millioner. Quantstamp er opp 34,36 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe QSP, er denne guiden for deg.

Quantstamp er ledende innen blokkjedesikkerhet og tilbyr ekspertsikkerhetsrevisjoner og blokkjedeløsninger.

Topp krypto- og bedriftsselskaper, inkludert Ethereum 2.0 (Prysmatic Labs Client), Binance, MakerDAO, Chainlink, eToro og World Economic Forum velger Quantstamp for å sikre blokkjedeapplikasjonene deres.

QSP er et ERC-20-token som brukes til å verifisere smarte kontrakter på den desentraliserte QSP-sikkerhetsprotokollen. Brukere kan kjøpe automatiserte skanninger av smarte kontrakter med QSP, og validatorer kan tjene QSP for å hjelpe til med å tilby desentraliserte sikkerhetsskanninger på nettverket.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Wallet Investor spår en langsiktig økning i prisen på QSP. I januar 2027 spådde de at 1 QSP vil handles for $0,15, nesten det dobbelte av dagens verdi. En 5-års investering vil imidlertid bare generere inntekter på rundt +56 %. Hvis du investerer $100 i QSP nå, vil du ha $156 om 5 år.

