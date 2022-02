Volatiliteten til de fleste kryptovalutaer førte til utplasseringen av stablecoins. Disse eiendelene er knyttet til eksterne eiendeler, for det meste fiat-valutaer. Av alle stablecoins rangerer tether og USD-mynter høyere og er begge knyttet til USD. På samme måte er de oppført på praktisk talt hver børs, dApp og lommebok.

USDT var den første som ble opprettet og ble utstedt i 2014 av Tether Limited for å integrere fiat i kryptorommet. Den har den høyeste markedsverdien og er den mest omsatte i markedet. Den brukes til å utføre handelsaktiviteter og for å gjøre opp transaksjoner på de ulike blokkjedene den er kompatibel med. Andre kryptovalutaer kan også konverteres til USDT for å unngå volatilitet mens du tjener belønninger på å holde den.

USDC er stablecoinen skapt av Circle Internet Financial og Coinbase og ble lansert i 2018. Transparens og stabilitet administreres av Center Consortium. Den ble distribuert ved hjelp av Ethereum-blokkjeden, og som sådan kan den brukes av forskjellige dApps. Dette har gjort den populær i DeFi-økosystemet hvor innehavere kan dra fordeler av blant annet utlån og høyavkastningsbesparelser.

Begge stablecoins har en sentral autoritet og holder en litt svingende pris. I mai 2019 nådde USDC en topp på $1,17, men koster $0,99 akkurat nå. USDT er nøyaktig $1 nå, men nådde en ATH på $1,32 i juli 2018.

Som nevnt tidligere er USDT den mest omsatte med en markedsverdi på 78,2 milliarder dollar, mens USDC følger den tett med en forskjell på 31 milliarder dollar. Selv om de begge er tilgjengelige på Ethereum, Algorand og Solana, har USDT kompatibilitet med Tron, EOS, OMG, SLP og Bitcoin blockchains. USDC inspiseres av Grant Thornton månedlig og USDT revideres av Freeh Sporkin og Sullivan LLP.

Ved å velge den bedre USD-varianten vil børsen spille en rolle. Imidlertid er USDC den beste investeringen av de to, siden den er stabil, regulert og regelmessig revidert. Husk at kryptoinvestering er veldig risikabelt uansett hvor stabil den virker. Gjør din forskning og handle klokt.