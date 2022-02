Render Token (RNDR) stuper med 15 % i løpet av 24 timer

Render Token (RNDR) har vært en stjerneaktør innen krypto den siste uken. Faktisk har mynten klart seg bedre enn markedet, og har steget mer enn de fleste mynter som ser ut til å komme seg sakte etter lavkonjunkturen i januar. Men mynten så et enormt salgspress i dag, og falt med nesten 15 %. Her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handlet Render Token (RNDR) til $3,27, ned med 15 % de siste 24 timene.

Til tross for stupet i løpet av dagen, er RNDR fortsatt 32 % opp de siste 7 dagene, noe som indikerer hvor sterk den siste opptrenden har vært.

Mynten har faktisk steget med over 70 % sammenlignet med de bunnivået på 1,8 dollar som ble registrert for en knapp uke siden.

Datakilde: Tradingview

Render Token (RNDR) – Kan opptrenden holde seg?

Mange analytikere har et positivt syn på Render Token (RNDR). Basert på prisutviklingen den siste uken, er det ingen tvil om at mynten er i en bullish opptrend. 15 % 24-timers stupet kan være en mye forventet tilbaketrekking. Det endrer ikke de generelle utsiktene, og som sådan forventer vi at Render Token (RNDR) vil fortsette å overgå markedet i de kommende dagene.

Nøkkelen vil være å se om det er ytterligere bjørnepress i de kommende dagene. Selv om det er usannsynlig, hvis prisen trekker seg tilbake mot støttesonen på $2,89, kan vi begynne å se RNDR miste momentum.

Bør du kjøpe Render Token (RNDR)

Render Token (RNDR) faktureres som et distribuert GPU-gjengivelsesnettverk designet for å tilby GPU-databehandling. Prosjektet er bygget på Ethereum og drift startet i 2017.

Det er selvfølgelig andre blokkjedeprosjekter som har som mål å tilby desentraliserte dataressurser. Men Render Token (RNDR) retter seg mot designindustrien, og som sådan kan den realistisk bygge en sterk nisje på dette området. Det er rett og slett en anstendig ressurs å holde i det lange løp.