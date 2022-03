Liveprisen på RAIN, symbolet til Rainmaker Games, var $0,29 i skrivende stund. Denne nye kryptoen har generert et 24-timers handelsvolum på $765 000.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe RAIN, er denne guiden for deg.

Siden RAIN er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe RAIN ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe RAIN akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert RAIN.

Dette er det opprinnelige symbolet til Rainmaker Games, en gratis global plattform for å spille hundrevis av P2E-spill. De betegner seg selv som en portal til P2E-verdenen, og gir alle en sjanse til å spille, tjene, lære og koble til som aldri før.

Spillere på alle nivåer kan sømløst bytte mellom spill, trene, lære, administrere inntekter, chatte og bli verifisert av guilden, alt innenfor én datadrevet plattform.

Rainmaker bygger den største globale spillerplattformen og i sin tur det største P2E-datakraftsenteret. De har som mål å bli et sentralt knutepunkt og startpunkt for spill, pluss en uvurderlig datakilde for å bygge bedre datastøttede team.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Price Prediction spår at prisen på Rainmaker Games vil nå minst $0,36 i år. Det høyeste prisen kan gå er til $0,43.

Prisen på Rainmaker Games vil nå minst $0,55 neste år. Den kan maksimalt gå opp til $0,62 med en gjennomsnittspris på $0,57 gjennom året.

I 2024 vil prisen på RAIN være minst $0,79. Maksimal RAIN-pris er anslått til $0,95. Tokenet vil bryte $1 i 2025, og nå et minimum på $1,14.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022