Historien om Ripple (XRP) i år har vært bittersøt, for å si det mildt. På et tidspunkt ble mynten rangert blant de tre beste kryptovalutaene etter BTC og ETH. Den har siden falt til 7. plass. Til tross for disse motvindene er XRP fortsatt opp 319 % i løpet av året, og nylig klarte den å bryte motstanden over $1. Så, hvor beveger den seg herfra? Sjekk ut dette:

Til tross for å bryte motstanden på $1, har XRP siden falt. Den handles for $0,92 i skrivende stund.

Ripple (XRP) kjemper fortsatt mot en stevning fra SEC, noe som gir betydelig nedsiderisiko.

Mynten vil i stor grad stole på sentiment på tvers av det bredere kryptomarkedet for å få fart i 2022.

Datakilde: Tradingview.com

Ripple (XRP) – prisutvikling og analyse

Volatiliteten rundt XRP i år har vært hjerteskjærende, for å si det mildt. Selv om mynten er langt under all-time highs på $3,35 sett i 2018, har den klart å prestere ganske bra i år.

De fleste analytikere var ute etter å se om mynten kunne bryte forbannelsen på $1. Det gjorde den, men har siden trukket seg litt tilbake under den terskelen. Nøkkelen avhenger imidlertid av hvor vellykket Ripple (XRP) er i å kjempe mot SEC-stevningen. Hvis faktisk mynten får et positivt utfall, kan vi kanskje se årets utbrudd.

Noen analytikere anslår at en positiv avgjørelse fra stevningen kan sende XRP til $5. Dessuten vil etterspørselen etter altcoins øke i 2022, noe som kan være til fordel for XRP i det lange løp.

Bør du kjøpe Ripple (XRP)

Akkurat nå er Ripple (XRP) fortsatt treg når det gjelder prisutvikligen. Det er også mye nedsiderisiko med SEC-stevningen. Så på lang sikt er XRP kanskje ikke en god investering, i hvert fall før SEC-saken er løst. Men mynten gir gode muligheter for kortsiktige gevinst.