Prisutvikligen for Verasity (VRA) for det meste av desember og november har vært nedadgående. Etter å ha sett et massivt rally på 240 % i oktober, og nådde en topp på $0,876, gikk tokenet inn i en bred korreksjonsfase. Den stupte til nesten $0,031, kanskje en av de mest ødeleggende korreksjonene vi har sett denne måneden. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

Verasity (VRA) har bokstavelig talt vært på fritt fall etter å ha nådd månedlige høyder i oktober, men den konsoliderer seg rundt $0,031.

På tidspunktet for skriving av denne artikkelen ble VRA solgt til 0,038, ned 4% denne intradagen.

Mynten ser en kraftig økning i kjøperetterspørselen rundt støtten på $0,031, noe som tyder på at et rally er sannsynlig.

Datakilde: Tradingview.com

Verasity (VRA) – prisutvikling og spådommer

Til tross for konsolidering rundt $0,031, har vi ikke sett noe større utbrudd fra VRA. Mesteparten av denne uken testet mynten motstanden på $0,04, men har ennå ikke brutt gjennom og opprettholdt nivåer over dette.

Data fra Coinmarketcap.com viser også at 24-timers handelsvolum har gått ned med nesten 30%. Dette kan tyde på at kjøpere følger med for å se om en oppadgående trend kan ta VRA over $0,04 før de går inn.

Den gode nyheten er at den daglige relative styrkeindeksen (RSI) viser en viss bedring. I skrivende stund svingte den rundt 47. Det ville ha vært interessant å se hvordan priseffekten vil utvikle seg hvis RSI skyter over 50. Men dessverre er VRA fortsatt under 200-dagers EMA og vil måtte øke utover det hvis vi skal se et rally

Bør du kjøpe Verasity (VRA) i dag?

Vel, det er åpenbart et stort fall her. Faktisk kan det lett hevdes at VRA endelig har nådd bunnen. Dette betyr at nedsiderisikoen er relativt lavere. Men det er fortsatt mye motstand oppover. Det vil ta litt lenger tid før et bullish momentum tar tak. Så for langsiktige kjøp er VRA et godt valg.