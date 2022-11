Ripple (XRP) og Ethereum Classic (ETC) taper fortsatt mer av oppgangen samtidig som Metacades presale selges ut raskt

Til tross for det tøffe markedet for kryptovaluta er det noen glimt av håp for de store myntene. Investorer hadde høye forventninger til Ethereum-sammenslåingen, og det bidro til å stimulere til gevinster i Ethereum Classic (ETC). For Ripple (XRP) var det den potensielle slutten på den langvarige SEC-rettssaken som påvirket prisen. I mellomtiden leter investorer etter noe nytt, og har dermed fått øynene opp for Metacade-prosjektet sitt presale. MCADE sin utility token vil gi massevis av funksjoner som Play2Earn (P2E) og metavers-temaer for å stimulere til fremtidig vekst.

Hva er Metacade?

Metacade er en lovende fellesskapsdrevet Web3-plattform der spillere og utviklere kan møtes for å samarbeide og kose seg med blockchain-spill. Det endelige målet med prosjektet er å være en fellesskapsbygd arkade med et spirende økosystem for P2E-belønninger. Utviklere kan vinne Metagrants for de beste spillideene, og spillere kan teste og vurdere disse spillene før de blir akseptert inn i prosjektet. Alt dette vil bli støttet av MCADE sin utility token som vil bli brukt til å stemme, samt premietrekninger, spillturneringer og staking .

Mer om Metacade tokenomi

Staking er å låse tokens i en plattform for å tjene en belønning i DeFi-prosjekter, vanligvis for et årlig renteutbytte. For Metacade-fellesskapet er denne belønningen en andel av prosjektinntektene, og den blir utbetalt i en annen valuta for å unngå inflasjon i utility tokenen. Når inntektsstrømmen er opprettet vil det også være en token-brenningsmekanisme for å redusere antall mynter i omløp. Den totale faste beholdningen ved lanseringen vil være 2 milliarder MCADE-tokens, med 1,4 milliarder tokens tildelt til presale.

Hva skjedde med Ethereum Classic?

I det tøffe kryptomarkedet nådde Ethereum Classic (ETC) bunnen i juni på rundt $ 15, og prosjektet økte deretter til $ 42 før Ethereum-sammenslåingen. Ethereum-prosjektets oppgradering betydde at prosjektet gikk fra den energiintensive proof-of-work mining-teknologien til proof-of-stake. Krypto-miningarbeiderne som eide proof-of-work maskinvare trengte da et nytt hjem, og ETC ble enkle valget. Imidlertid har mynten nå falt tilbake til $ 22.

Hvordan er utsiktene for Ripple (XRP)?

Prisen på Ripple (XRP) har også sett et rally nylig ettersom Ripple-teamet håper på en konklusjon i SEC-rettssaken. Den amerikanske markedsregulatoren hadde anklaget Ripple for å frigi verdipapir på samme måte som aksjer tilbys. Det ville bety ekstra regulering for Ripple og mange andre krypto-tokens. Prisen på XRP steg også fra et lavpunkt på $ 0,30 til dagens pris på $ 0,50, og har siden vært stabil på dette nivået.

Hvorfor bør du investere i Metacade?

Hoppet i ETC var kun kortsiktig og basert på en migrasjon av minere, men det er ingen stor interesse for mynten så minerne vil nok bli skuffet over å mine for såpass liten avkastning. Når det gjelder Ripple har XRP-tokenet potensial til et rally hvis de får en gunstig kjennelse, men dette er bare starten på en oppoverbakke siden prosjektet har blitt distrahert av denne rettssaken og har dermed ikke utviklet noe nytt.

I motsetning er Metacade et nytt prosjekt som bringer ny funksjonalitet til P2E-universet med en fellesskapsledet arkade. Med den riktige blandingen av spill kan prosjektet tiltrekke seg et stort antall følgere og stor etterspørsel etter MCADE-tokenet. ETC og XRP så et anstendig rally, og sistnevnte har bedre utsikter for ytterligere gevinster, men Metacade kan overskygge dem begge.

Konklusjon

Rallyet i Ethereum Classic (ETC) var basert på den kortsiktige trenden til Ethereum-sammenslåingen da minerne migrerte til en annen kjede for å tjene penger. Kursutviklingenpå Ripple (XRP) var også kortsiktig da spekulantene håpet på et positivt resultat i SEC-saken. Dette er fortsatt usikkert, og selv om de vinner har ikke prosjektet vist noen utvikling de siste to årene. Metacade har potensialet til å overgå begge prosjektene på investeringsavkastning ettersom prosjektet skaper et fellesskapsledet P2E-spillprosjekt med metaversets enorme potensial. Den setningen alene burde få investorer til å skynde seg til deres token presale.