Sandbox (SAND) strømmer oppover – blir $4,4 neste?

Metaverse tokens har hatt en voldsom periode de siste ukene. Sandbox (SAND) er en av de ledende myntene i denne kategorien, med en bunn på rundt $2,55 for ikke så lenge siden. Men det har vært en del bedring siden den gang. Her er de viktigste høydepunktene fra den siste uken:

Sandbox fortsetter å bygge betydelig oppadgående momentum i det siste rallyet.

Mynten kan sikte mot $4,4 i de kommende dagene hvis dagens trender holder

Et løp mot $4,4 vil gi gevinster på opptil 30 % fra gjeldende pris

Datakilde: Tradingview

Sandbox (SAND) – Er $4,4 sannsynlig?

Det har kommet mange gode nyheter fra Sandbox (SAND) de siste dagene. En bemerkelsesverdig utvikling har vært et nytt partnerskap med HSBC, en av de største bankene i verden. Det har også vært en massiv strøm av institusjonelle penger til SAND.

Denne positive utviklingen har også gitt seg utslag i prisen. Etter bunnen på $2,55 i slutten av januar, har SAND tatt seg opp igjen. Den har steget med nesten 40 % fra det laveste nivået i år, og det ser ut til at denne oppoverbanen vil vare enda lenger.

For det første viser RSI på diagrammet en bullish trend. SAND er også godt over sitt 55-dagers SMA og har klart å bryte en avgjørende motstand på $3,44. Som et resultat forventer vi at mynten vil stige mot $4,4 på kort sikt. Hvis okser klarer å knuse forbi $4,4, kan vi se SAND teste $6,2 og til og med $7,4 på mellomlang sikt.

Hvorfor holder investorer Sandbox (SAND)

Det er flere grunner. For det første har SAND et utrolig bullish momentum akkurat nå, og som sådan er mulighetene for en anstendig avkastning på kort sikt høye.

Fra et lengre perspektiv forventes metaversmynter å vokse ytterligere i år. SAND er en av hovedmyntene i den kategorien, og som sådan er det fornuftig å holde den lenger.