Bitcoin-prisen nådde 26 597 dollar på torsdag, det laveste nivået siden januar i fjor, og tapte mer enn 8% ettersom kryptovalutaer fortsetter å selges ut.

I følge data fra CoinGecko har kryptovalutaen siden beveget seg over $28k og svever for tiden nær $28.600. BTC/USD-paret er ned ca. 4 % på dagen og 28 % fra sine syv-dagers høyder rundt $39k. Hittil i år er BTC ned 39 %.

Saylor på BTC vs. andre eiendeler siden august 2020

Til tross for at Bitcoins pris har stupt siden den høyeste rekorden i november i fjor, sier MicroStrategy-sjef Michael Saylor at referansekryptovalutaen fortsatt er den «beste sikringen mot inflasjon.»

» Bitcoin er den beste sikringen mot inflasjon. Siden $MSTR annonserte sitt første BTC-kjøp 11. august 2020, har bitcoin steget 149 %, og overgått sølv (-17 %), gull (-9 %) Nasdaq (5 %), S&P (18 %), CPI (11,2 %) , M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%), » tvitret Saylor torsdag.

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation. Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%). — Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022

Amerikanske inflasjonsdata for april viste at konsumprisindeksen (KPI) steg 8,3 %, noe lavere enn år-over-år-takten i mars. Imidlertid var det fortsatt trending på nesten 40-års høyder.

Den amerikanske sentralbanken har reagert på den økende inflasjonen med to renteøkninger på 0,25 % og 0,5 %, og kan likevel gå for en heving på 0,75 % i juni. Nedsidepresset på aksjemarkedet kan likevel føre til at krypto følger etter ettersom kortsiktig korrelasjon øker.

Likevel fortsetter MicroStrategy å holde på BTC-kjøpene sine, med flere dip-kjøp som har brakt den totale kapasiteten til 129 218 BTC. Saylor har tidligere sagt at selskapet ikke har noen planer om å selge.

MicroStrategy kjøpte sin Bitcoin til en gjennomsnittspris på $30 700.