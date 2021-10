ETF-en vil kun følge selskaper som har investert 80% eller mer av sine netto eiendeler i Bitcoin

USAs SEC har godkjent et børshandlet fond (ETF) som skal gi eksponering for selskaper som har en stor andel av sine midler basert på Bitcoin eller Bitcoin-relaterte aktiviteter.

I tillegg til selskaper med et balanseregnskap som viser en signifikant Bitcoin-beholdning kommer ETF-en også til å følge andre som er aktivt involvert i Bitcoin-mining, lending eller produksjon av mineutstyr for BTC.

Fondet, som heter Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF, ble godkjent den 5. oktober.

Bitcoin-fokuserte selskaper

Ifølge et prospekt sendt inn til SEC vil det aktivt forvaltede fondet følge både amerikanske og utenlandske selskaper, potensielle selskaper som inkluderes er blant annet MicroStrategy, BitFarms og Marathon Digital Holdings.

ETF-en tilbyr ingen direkte investering i Bitcoin (BTC). Likevel vil fondet gi eksponering via Bitcoin-fokuserte selskaper med 80% eller mer av sine verdier involvert i Bitcoin-relaterte aktiviteter. Fondet kommer også til å investere 20% eller mindre i equitymarkeder for å balansere risikoen assosiert med en kryptofokusert portefølje.

Grunnlegger og administrerende direktør hos Volt Equity, Tad Park, er også fondets porteføljeforvalter, han grunnla selskapet i 2020. Tidligere har Park jobbet som senior programvareingeniør for Sonder Corp i Silicon Valley.

Han fortalte Business Insider at motivasjonen for å opprette fondet bunner i hans sterke tro på Bitcoin, og han ønsket en ETF som vil la investorer dra nytte av de mulighetene kryptovaluta gir.

«Vi kan oppnå eksponering for bitcoin uten å nødvendigvis eie selve kryptovalutaen, særlig med opsjoner,» la Park til.

Selskapet søkte om godkjenning for ETF-en i juni 2021, og godkjenningen kom bare noen få dager etter at SEC igjen utsatte avgjørelsen om godkjenning for et direkte Bitcoin-basert ETF.