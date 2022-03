Seedify.Fund (SFUND) har stort sett holdt seg uendret, selv da prosjektet annonserte store nye funksjoner i økosystemet. Mynten som har fungert som en inkubator for metaverse- og GameFi-prosjekter, håper å transformere økosystemet sitt i nær fremtid. Her er hva du bør vite:

De nye oppdateringene vil se større integrasjoner av NFT-er i Seedify.Fund-prosjekter.

Prosjektet utvider også avkastningsoppdrett og staking

Nye insentiver vil rulle ut for å bringe flere prosjekter på plattformen.

Datakilde: Tradingview

Seedify.Fund (SFUND) – prisen forblir stort sett uendret

Det virker ikke som om mange investorer var begeistret over denne siste nyheten fra Seedify.Fund (SFUND). I skrivende stund handlet tokenet til $4,30, ned med rundt 2% for dagen. Men det er ingen argumenter for at dette ikke er et veldig interessant prosjekt.

De siste månedene har snakk om GameFi og metaverset fått damp. Spesielt metaverset blir sett på som en svært integrert del av fremtiden til krypto. Seedify.Fund (SFUND) prøver å tilby en startplattform som vil se slike metaverse-prosjekter komme til live.

Til tross for dette er mynten fortsatt relativt liten, med en markedsverdi på rundt 105 millioner dollar. Det er sannsynlig at de siste nyhetene ikke vil ha noen stor innvirkning på prishandlingen. Ikke desto mindre vil Seedify.Fund (SFUND) fortsatt være motstandsdyktig på kort sikt.

Er Seedify.Fund (SFUND) verdt det?

Hvis du leter etter eksponering mot metaverse- og GameFi-tokens, er det sannsynligvis mange alternativer du kan gå for. Det som imidlertid gjør Seedify.Fund (SFUND) unik, er at den fungerer som en inkubator og lanseringsplass for disse andre myntene.

Dette setter den i sentrum av metaverse- og GameFi-revolusjonen. At den forblir en liten microcap-mynt betyr også at den har mye å by på i det lange løp. Den er derfor verdt å se på.