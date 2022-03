Shiba Inu bryter 100-dagers MA-motstand

Shiba Inu handler i retning av Bitcoin og det bredere markedet. Dette er en god indikator ettersom kjøpsvolumene øker over hele markedet.

Shiba Inu har også støtte fra dets voksende fundamenter for eksempel Metaverse-prosjektet.

Shiba Inu har allerede krysset 100-dagers MA-motstanden, en pekepinn på økende kjøpsvolumer.

Shiba Inu ( SHIB ) skrev historie i 2021 etter at den registrerte gevinster på 48 000 000 % bare ett år etter lansering. I dag er alle som satte inn bare $100 i SHIB tidlig i 2021 en multimillionær. Men med et sterkt bearish marked er det bare naturlig å lure på, er SHIB fortsatt en god investering i 2022? Svaret er ja.

Som resten av markedet har Shiba Inu-prisen vært ned de siste månedene, så det er ikke noe unikt for Shiba Inu. Dessuten har Shiba Inus pris beveget seg i takt med resten av markedet, så du kan forvente at SHIB vil stige hvis det bredere markedet får oppsidemomentum.

Det beste er at bullish momentum ser ut til å være på vei i det bredere markedet. For eksempel har Bitcoin tatt fart oppover de siste dagene. Mens kjøpsvolumene fortsatt er relativt deprimerende, har Bitcoin klart å holde seg over støtten på $40k. Dette har også ført til at SHIB, og en rekke andre altcoins, har fått oppovermomentum også. Hvis Bitcoin tar av fra sin nåværende pris, kan SHIB også øke.

Dessuten jobber Shiba Inu-teamet hardt for å øke prosjektets egenverdi. For eksempel bygger teamet for tiden en Metaverse, en faktor som vil øke den iboende verdien av SHIB i fremtiden betydelig.

SHIB bryter 100-dagers MA-motstanden

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har SHIB vært i en bullish reversering og har presset gjennom 100-dagers MA-motstanden på $0,00002284. Hvis okser kan opprettholde momentum og presse gjennom 50-dagers MA på $0,00002348, treffer Shiba Inu lett priser over $0,00002700 på kort sikt.

Sammendrag

Med økende kjøpsvolumer i det bredere markedet, har Shiba Inu gode utsikter til å ta seg opp på kort sikt. Foruten prishandlingen jobber Shiba Inu-teamet med et Metaverse, som kan bidra til å øke verdien av SHIB på lang sikt.