Indias foreslåtte lov om kryptobeskatning trer i kraft 1. april i år.

Ashish Singhal, medgründer og administrerende direktør for Indias største kryptobørs CoinSwitch Kuber, sier at landets kryptoskattelov signaliserer et "skritt bakover."

Singhal uttrykte sin skuffelse mandag etter avklaring fra myndighetene angående en kryptoskattelov som skal tre i kraft 1. april 2022.

India kunngjorde sin skattelov for kryptovaluta i februar, og avslørte en skatteavgift på 30 % på enhver overføring av digitale eiendeler. Det skulle også være 1 % fradrag gjeldende for alle kryptobetalinger, med dette pålagt ved kilden.

Mens kryptosamfunnet påpekte de høye skattene, var det likevel en "anerkjennelse av kryptovalutaer". Men mandag ble de fleste kryptoinvestorer sjokkert over Finansdepartementets avklaringsvarsel.

Ifølge departementet vil India beskatte hver kryptoinvestering separat, og gjenta det faktum at gevinster på en investering ikke kan brukes til å kompensere for tap på en annen. Det spesifiserte også at infrastrukturkostnader knyttet til kryptogruvedrift ikke vil telle som anskaffelseskost.

Grunnleggeren av kryptonyhetsplattformen Coin Crunch India oppsummerte samfunnets frustrasjoner i sin tweet.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022