Shiba Inu (SHIB) kan være klar for et 40 % bullish oppbrudd

Shiba Inu (SHIB) ser ut til å få et betydelig bullish-utbrudd i de kommende dagene med estimater som viser at meme-mynten kan stige over 40 %. Mynten har vært en av de mest utrolige aktørene i år. Selv om den står fortsatt er langt lavere sammenlignet med all-time high i 2021, kan det fortsatt komme mye mer fra SHIB. Her er det vi vet så langt:

Shiba Inu har vist en bullish justering i forhold til alle tekniske indikatorer og kan stige med over 40 % i løpet av få dager.

Meme-mynten må imidlertid overvinne overhead-motstand på rundt $0,00003902.

Men som med mange meme-mynter, kan ethvert negativt sentiment på kryptomarkedet slå tungt negativt ut på prisen.

Datakilde: Tradingview.com

Shiba Inu (SHIB) – prisutvikling og analyse

Til tross for en massiv vekst i år, har SHIB hatt flere korreksjoner de siste månedene. Etter å ha nådd månedlige høyder på $0,00005435 i november, har mynten sett en kraftig nedgang, og mistet nesten 50 % av verdien siden den gang. Meme-mynten ser imidlertid bra ut, men møter hard motstand på $0,00003902.

I skrivende stund blir SHIB handlet litt under det på $0,00003808, opp 2% i intradagshandel. Analytikere mener at hvis mynten stiger over overhead-motstanden, vil vi sannsynligvis se en kraftig bullish opptrend på kort sikt. Vi ser også på om SHIB kan gjenvinne sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt på $0,00004099.

Skal du kjøpe Shiba Inu (SHIB)

Meme-mynter er spekulative eiendeler og kan være utsatt for vill volatilitet. Så det er ikke meningen at de skal holdes over lengre tid. I tilfelle du vil ri på kortsiktige gevinster på SHIB før du selger den, så er dette det perfekte tidspunktet å kjøpe. Men for langsiktig verdiinvestering er SHIB sannsynligvis ikke noe for deg.