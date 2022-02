Viktige punkter:

SHIB og DOGE har tidligere gjort mange til millionærer.

Deres sterke tilhengerskarer tror at de vil stige igjen i 2022.

SHIB deflasjonære natur gir den en fordel over DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu er en kryptovaluta som ble lansert som et alternativ til Dogecoin. De er meme-mynter, noe som betyr at de har logoer og grafikk knyttet til seg, men de tjener ingen reell hensikt annet enn å være morsomme eller underholde folk på nettet via sosiale medieplattformer som Facebook hvor brukere legger ut bilder på veggene sine akkurat som du ville gjort når de deltar i chatterom hjemme!

Dogecoin er en form for digital valuta som lar folk veksle penger uten å være avhengige av tredjeparter som banker eller andre finansinstitusjoner. I motsetning til tradisjonelle valutaer – som dollar og euro – har hver enkelt mynt sin egen unike verdi basert utelukkende på hvor lang tid det tok for noen andre å lage dem!

Denne morsomme kryptovalutaen ble først preget i løpet av desember 2013 av Billy Markus fra Portland Oregon USA, og fikk raskt innpass blant entusiastene, hovedsakelig på grunn av sin vittige logo med det populære internett-memet kjent som "doge". I dag er det over 100 millioner enheter i omløp.

Hvilken er et bedre kjøp?

Meme-mynter ga investorer sprø avkastning i 2021. Alle som hadde bare 100 USD eller mer i SHIB eller DOGE er nå velstående.

Etter hvert som oksene kommer tilbake til markedet, kan disse to fortsatt oppnå massive gevinster, som minner om 2020/21. Det er fordi de nå har mye større fellesskap, og adopsjonen vokser. Fremover vil imidlertid SHIB sannsynligvis utkonkurrere Dogecoin i gevinster. Det er fordi Shiba Inu er deflasjonær og nær 50 % av den totale mengden i omløp er allerede brent. Shiba Inu-økosystemet vokser, og inkluderer nå en DEX (Shibaswap).

På sin side er Dogecoin sterkt avhengig av Elon Musk, og Musk-effekten ser ut til å avta. Dette gir SHIB en bedre sjanse hvis okser gjenvinner markedet.