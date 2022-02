Det virker ikke lenge siden det var snakk om at Solana (SOL) skulle knuse forbi $500. Men altcoinen, i likhet med mange eiendeler i markedet, har sett massive korreksjoner. Den siste kom for få dager siden, og bjørnene har nå overtaket. Her er noen høydepunkter:

Solana (SOL) vil fortsette å se mer svakhet og kan nå $75 i dagene fremover.

På pressetidspunktet ble mynten solgt for 83 dollar, en nedgang på omtrent 5 % de siste 24 timene.

Det er frykt for at kraftig motvind i markedet kan utløse en fullstendig priskapitulasjon.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Hvor ender det for bjørner?

Det er ingen uenighet om at akkurat nå er det bjørner som har overtaket på Solana (SOL). Mynten er den blant de store myntene som har vært utsatt for størst salgspress den siste uken, og basert på diagrammønsteret sikter bjørner mot $75 i de kommende dagene.

Også okser har slitt med å få trekkraft. Faktisk viser vår analyse at for at disse bearish utsiktene skal bli ugyldige, må mynten nå en ukentlig avslutning på $93 på fredag.

Selv om dette ikke er helt umulig er det svært usannsynlig basert på dagens sentiment i markedet og rådende geopolitiske faktorer. Vi skal se om svakheten fortsetter under $75.

Er Solana (SOL) fortsatt varm?

Da Solana (SOL) kom ut, var det uten tvil et av de hotteste prosjektene innen krypto, og forble det en stund. Det er fortsatt uten tvil en av de mest lovende myntene å kjøpe.

Men med dagens volatilitet i markedet, er det sannsynligvis ikke den beste tiden å investere. Det vil være tilrådelig å vente med å kjøpe til det er noen tegn til bedring.