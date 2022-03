Solana (SOL) skyter over $100 – Hvor vil okseløpet ende?

Solana (SOL) har vært på et anstendig okseløp de siste ukene. Etter å ha gått ned til rundt $60 her om dagen, har altcoinen økt, og det ser ikke ut til at momentumet er i ferd med å stoppe. Her er det vi vet så langt:

Solana har steget over 100 dollar for første gang på flere uker

Okseløpet har kjørt forbi flere viktige motstandssoner.

Mynten vil sannsynligvis sikte mot $130 i løpet av kort tid.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Hvordan vil momentumet spille ut?

Det bredere kryptomarkedet har gjort det ganske mot avsluttningen av mars. Men altcoins som SOL har sett flere gevinster. Myntene har også fått en brutal start på året. Selv om vi har sett et rally her og der, har den generelle trenden for SOL og andre altcoins vært veldig bearish.

Men SOL ser ut til å ha snudd den trenden. Etter å ha bunnet til rundt $60, ser det ut til at okser nå har tatt over. SOL har også smadret flere viktige motstandssoner, inkludert $95.

Målet nå for okser vil være å få mynten over $105. Hvis dette skjer, er det sannsynlig at SOL vil fortsette å stige før den endelig slår seg ned på rundt $130. Denne oppgaven vil imidlertid bli ugyldig hvis okser ikke klarer å holde prishandlingen over $95.

Hvorfor er Solana (SOL) et godt kjøp?

Solana (SOL) har vært en av de hotteste kryptoaktiva på planeten. Det er utpekt som Ethereum-morderen takket være dens raskere transaksjonshastigheter og lave gassavgifter. Den siste nedgangen ga i utgangspunktet investorer sjansen til å kjøpe billig.

Men totalt sett forventes Solana å slå godt over $200 i løpet av året og ende enda høyere når vi går inn i 2023. For enhver investor anbefales det å eie SOL på det sterkeste.