Solana steg mer enn 10% på dagen.

Solanas pris er bullish etter å ha funnet støtte på $81.

SOL/USD handles for tiden til $108,5

Neste motstandsnivå er på $120

Solanas pris danner for øyeblikket en bullish trend, da vi forventer at den eksisterende konsolideringen avsluttes med et brudd over $112-barrieren. Hvis gjennombruddet er robust i dag, tror eksperter at det vil være enda mer potensial neste uke.

Prisen er på vei mot en pause over $120 siden ingen motstandspoeng hindrer den i å nå det nivået.

SOL/USD-kurssvingninger siste 24 timer: Er det en sjanse for en positiv reversering?

SOL/USD-paret handles nå til $108, med en bullish trend som dukker opp, med ubetydelige tegn som indikerer en negativ trend; derfor er vi sterkt bullish på SOL/USD.

Likevel var det betydelig kjøpsatferd i denne sonen da et støttepunkt rundt $90 stoppet den bearish trenden. Prisen steg for å bryte motstanden mot $100 og fant kortsiktig motstand på $110 før den konsoliderte seg etterpå, og etablerte en symmetrisk trekantformasjon på timediagrammet, noe som kan resultere i et nytt gjennombrudd over $115-merket.

Kilde – TradingView

Solanas pris har krysset motstandsnivået på $110, noe som indikerer et mulig bullish rally i løpet av de neste dagene eller ukene.

Som et resultat ser det ut til at SOL/USD kan handles rundt $120-$130-området denne uken, med bare noen få fall spådd før en betydelig stigende trend starter.

Prisen er for øyeblikket over 23,6 prosent Fibonacci retracement-nivå på $95,08, og presser gjennom $100-barrieren. Den nåværende prisen er over 100 EMA-linjen til $96. Det er ingen bevis for en betydelig tilbaketrekning innen kort tid.

MACD-indikatoren er for øyeblikket i bullish sonen, med signalpunktet som leverer et robust kjøpssignal etter å ha passert over MACD-linjen i løpet av helgen.