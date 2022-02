Stablecoins: 3 mynter å vurdere for å holde langsiktig

Ettersom kryptomarkedet fortsetter å rapportere økt volatilitet, kan stablecoins være en god måte å opprettholde kryptorikdommen din på. Disse myntene har også blitt ganske populære og forventes å vokse videre. Her er hvorfor:

Stablecoins er designet for å beskytte mot volatilitet i markedet.

Det er sannsynlig at disse myntene vil bli mer integrert i globale betalingssystemer.

Det er en voksende liste over passende mynter å kjøpe i denne kategorien.

Dersom du ikke er sikker på hvilke stablecoins som vil være perfekte for investeringsporteføljen din, her er hele listen.

Terra (LUNA)

Så Terra (LUNA) er ikke en stabil mynt i seg selv. Men det er den største stablecoin-plattformen i verden. For folk som ønsker litt eksponering for stablecoins, vil det være klokere å kjøpe LUNA.

Datakilde: Tradingview

Dette er et vekstaktivum, og selv om det har stått overfor store utfordringer de siste ukene, er det langsiktige potensialet fortsatt stort. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handlet mynten for $75.

Tether (USDT)

Tether (USDT) er den største stabile mynten i markedet og vil forbli det i årene som kommer. Det er også en av de største kryptoaktivaene med en markedsverdi på rundt 80 milliarder dollar. I de fleste tilfeller vil stablecoins normalt handle nær eller nesten det samme som amerikanske dollar. Hvis du er bekymret for volatilitet, vil dette være en mynt verdt å ha.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) er hovedmynten for Binance-børsen. Det er en av de mer stabile myntene der ute og også en av de største i kryptoindustrien. Per nå handles mynten for rundt 373 dollar og har en markedsverdi på 62 milliarder dollar. BNB tilbyr reell vekstverdi, og for investorer som ønsker noe de faktisk kan holde lenge, vil denne mynten være det.