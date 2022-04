Storbritannia omfavner krypto, ser ut til å regulere stabile mynter

Et annet land har blitt med på kryptovalutafesten, og det er et stort. Storbritannias økonomi- og finansdepartement kunngjorde i ettermiddag at landet vil endre regelverket for å tillate introduksjon av stablecoins som betalingsmiddel.

Jada, det er ikke slik at Boris Johnson har gått full-El Salvador og introdusert Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, men det er fortsatt et viktig skritt og et som kan forårsake en dominoeffekt, spesielt gitt at det kommer fra Storbritannia.

Det mest kritiserte aspektet ved El Salvadors Bitcoin-initiativ er selvfølgelig den beryktede volatiliteten som Bitcoin lider av. Med stablecoins er det ikke et problem, med verdien knyttet til fiat-motparter.

Dette er en del av grunnen til at denne kunngjøringen er så bemerkelsesverdige nyheter – dette er i høy grad et målrettet initiativ som ser på å introdusere krypto spesifikt som et betalingsmiddel, i stedet for bare å løsne på den generelle reguleringen av bransjen.

Hennes Majestet's Treasury (ellers referert til som statskassen – jeg lærer fortsatt mine britiske akronymer ettersom jeg har tenkt å flytte til London senere i år), var ganske positive i vurderingen av stabile mynter i sin uttalelse mandag: «Begrunnelsen for å gjøre dette er at visse stablecoins har kapasitet til å potensielt bli et utbredt betalingsmiddel, inkludert av detaljkunder, noe som gir forbrukernes valgmuligheter og effektivitet.

Uttalelsen fortsatte at reguleringsendringen for å lette disse stabile myntene bare var ett aspekt av en "pakke med tiltak" rettet mot å inkorporere blokkjedeteknologi i Storbritannia og skape et "globalt knutepunkt" – så mens betaling er det første elementet på listen, Som vi nettopp nevnte, signaliserer Storbritannia også sin intensjon om å til slutt gå utover denne nisjen og omfavne den bredere kryptoindustrien også.

Med volatiliteten til "normale" kryptovalutaer som gjør dem upraktiske akkurat nå for handel, er stablecoins klar til å ta steget opp … hvis regulatorer kommer om bord. Dette trekket fra Storbritannia er derfor et massivt signal om intensjon – fordi det er så oppnåelig. "Hvis kryptoteknologier kommer til å være en stor del av fremtiden, så ønsker vi – Storbritannia – å være med, og i første etasje," sa økonomisekretæren, John Glen, på Innovate Finance Global Summit . "Faktisk, hvis vi forplikter oss nå … hvis vi handler nå … kan vi lede an," fortsatte han.

En annen interessant godbit? Ikke-opptreden av Central Bank Digital Currency (CBDCs) i kunngjøringen. Dette ser veldig mye på stabile mynter som Tether, Circle etc som skal brukes som et byttemiddel, når mange ville ha forventet at en CBDC-kunngjøring ville vært mer sannsynlig.

Det er en stor markør å legge ned, ettersom Storbritannia nå er satt til å bli et av de første landene som gir tydelig veiledning til kryptoindustrien om hvordan stablecoins kan implementeres. Denne historien vil vokse og er langt fra over, men i dag er et viktig første skritt.