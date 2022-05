Storbritannia på vei for å legalisere stabile mynter

Det britiske finansdepartementet har angivelig besluttet å fortsette å regulere stablecoins som lovlig betalingsmiddel. Denne avgjørelsen ble ønsket velkommen av kryptosamfunnet med blandede følelser. Dette er hovedsakelig på grunn av det nylige fallet til en av de mest populære algoritmiske stabile myntene, TerraUSD (UST).

En lokal rapport fra The Telegraph fremhevet finansdepartementets intensjon om å regulere stablecoins over hele Storbritannia. Dette ble avslørt under dronningens tale. Under talen kunngjorde prins Charles innføringen av ny lovgivning i flere sektorer, inkludert tiltak for å stimulere økonomisk vekst for å forbedre levestandarden i regionen. Han la til:

«Et lovforslag (Economic Crime and Business Transparency Bill) vil bli introdusert for ytterligere å styrke makten til å takle ulovlig finansiering, redusere økonomisk kriminalitet og hjelpe bedrifter å vokse.»

Treasury ønsker å regulere 1:1-støttede stablecoins

Nylig gikk hele Terra-økosystemet ned, med LUNA og UST som sannsynligvis krasjet uopprettelig. Dette forventes å heve noen røde flagg hos regulatorer. Likevel er finansdepartementet fortsatt på sporet for å sikre at den britiske finansnæringen alltid er i forkant av teknologi og innovasjon. Sistnevnte ble tidligere nevnt av kansler Rishi Sunak.

Treasury’s plan legaliserer imidlertid ikke algoritmiske stabile mynter. Den foretrekker 1:1 fullt støttede stablecoins som Tether (USDT) eller USD Coin (USDC). Treasury-talspersonen sa dette:

«Lovgivning for å regulere stablecoins der de brukes som betalingsmiddel vil være en del av finansloven for finanstjenester og markeder som ble kunngjort i dronningens tale.»

Treasury har som mål å skape vekstmuligheter og samtidig sikre finansiell stabilitet ved introduksjon av nye finansteknologier. Den ser derfor 1:1 stablecoins som det perfekte alternativet for å bidra til dette. TerraUSDs verdi var imidlertid knyttet til en annen kryptovaluta, som talspersonen hadde følgende å si:

«Regjeringen har vært tydelig på at visse stablecoins ikke er egnet for betalingsformål, siden de deler egenskaper med ustøttede kryptoaktiva.»

SEC står bak det britiske finansdepartementet

United States Securities and Exchange Commission (SEC)-kommissær Hester Peirce understreket nylig behovet for å ha rom for å mislykkes mens han støtter et regulatorisk rammeverk for stablecoins. Peirce sa på Twitter:

«Jeg vil gjerne snakke om hvordan man kan oppnå SECs regulatoriske mål uten å hindre prøving og feiling som er så viktig for innovasjon.»

Peirce tok også opp interessen for stablecoins blant regulatorer i en tale til et nettpanel. Hun oppfordret SEC til å gjøre unntak for visse teknologier, som ville tillate henne å utføre de nødvendige eksperimentene. Hun sa den gang:

«Vi må gi rom for feil fordi det selvfølgelig er en del av å prøve nye ting, og rammeverket vårt tillater virkelig den slags prøving og feiling. Jeg håper vi vil bruke det til det.»