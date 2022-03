Kryptomarkedet var blandet som helhet i dag. De tre store amerikanske indeksene tok seg opp igjen i går da oljeprisen falt tilbake.

SPX500 steg 1,43 % mens DJ30 steg 1 % og NASDAQ100 steg 1,93 %. Toppytere var Nvidia (+9,39 %), Intel (+6,74 %) og Monolithic Power Systems (+6,61 %).

Topp krypto

Solana la til rundt 5 %, og Ethereum nær 4 %. Cardano steg nesten 6 %, og fortsatte oppgangen de siste syv dagene, hvor den har gått opp i underkant av 39 %. Bitcoin ble handlet over $44 000 i skrivende stund, opp mer enn 2,5 % i løpet av de siste 24 timene.

Topptrekkere

Ethereum Classic har begynt å øke igjen og er opp 8%. Axie Infinity økte verdien med ytterligere 22 % i dag, og fortsatte rallyet siden i går. AAVE økte 7 %, og Convex Finance 9 %. Den er opp 25 % denne uken ettersom den kommer seg etter en katastrofe i en ikke så fjern fortid.

Quant og 90. rangerte Qtum gikk opp med henholdsvis 12 % og 13 %. Quant kunngjorde nettopp en ny utgivelse: Overledger 2.2.2, som gir nye lag-to smarte kontraktfunksjoner for å lage og brenne tokens og kontoadministrasjon.

Når det gjelder den andre enden, tapte få topp 100-mynter mer enn 5 % i dag. ApeCoin er ned 7 %, noe som gjør den til den største taperen blant de 100 beste. Tapene beløper seg til 15 % de siste 7 dagene. Etter den fantastiske ytelsen kunne det vært forventet en viss nedgang.

Trender

Den største gevinsten i dag er symbolet til Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI), et økosystem som lar deg lage din egen krypto. Det er opp 995 % de siste 24 timene. Dette er ikke første gang det er dagens største vinner. Den fortsatte økningen indikerer mer og mer interesse for kryptomarkedet.