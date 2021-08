Substack aksepterer nå Bitcoin-betalinger via Lightning Network

Plattformen for uavhengige utgivelser tilrettelegger nå for at utgiverne på plattformen kan ta imot kryptobetalinger fra de mer enn 500 000 betalende abonnentene

Utgiverplattformen Substack aksepterer nå betalinger i Bitcoin, ifølge en pressemelding fra i går. Dette har de oppnådd ved å integrere en Bitcoin API fra OpenNode.

Nick Inzucchi, produktdesigner hos Substack, kommenterte, «Vi gleder oss til å jobbe med OpenNote for å gjøre det mulig for våre uavhengige utgivere å ta i mot kryptobetalinger. Denne muligheten vil gi utgiverne mer fleksibilitet og større frihet, og vi ser frem til å innføre flere kryptoløsninger for å møte behovene til våre utgivere».

Substack ble startet i 2017 og er en plattform for uavhengige utgivere og deres lesere med mer enn 500 000 betalende abonnenter. Prosjektet har tidligere mottatt finansiering fra velkjente investorer som Andreessen Horowitz, Fifty Years og Y Combinator.

Medgrunnlegger og CTO hos OpenNode, João Almeida, forklarte, «Vårt samarbeid vil gjøre det mulig for innholdsskaperne på Substack å ta imot betalinger i Bitcoin, og velge om de ønsker å beholde pengene i Bitcoin eller om de ønsker å veksle de til sin foretrukne valuta. Forfattere og podcast-skapere har strømmet til Substack for å få tilbake sin kreative og økonomiske frihet, og Bitcoin passer godt inn her.»

Siden 2018 har OpenNode hjulpet bedrifter med ulike betalingsløsninger som optimaliserte API-er, betalingsknapper, plugins for nettbutikker og checkout-systemer som tilrettelegger for sikre Bitcoin-betalinger.

OpenNodes Bitcoin API vil tilrettelegge for at Substack kan ta imot Bitcoin-betalinger både on-chain og via Lightning Network.

Lynraske betalinger

Lightning Network er en desentralisert 2-lagsprotokoll bygget på Bitcoin-nettverket, som benytter smartkontraktfunksjoner for å forbedre blokkjedens skalerbarhet, samt senke transaksjonskostnadene.

Mens Bitcoin bare kan håndtere syv transaksjoner per sekund, med en gjennomsnittlig blokkbehandlingstid på rundt 10 minutter og et varierende transaksjonsgebyr som var så høyt som $60 tidligere i år, kan Lightning Network håndtere minst 1 million transaksjoner per sekund, behandle de nærmest umiddelbart, for tilnærmet ingen gebyrer.