Terra planlegger å kjøpe og holde opp til 10 milliarder dollar i Bitcoin-verdi, en massiv hamstring av kryptovaluta-flaggskipet som Terraform Labs sier vil bli brukt til å støtte stablecoin TerraUSD (UST).

I stedet for at Terra har kontantreserver og andre kontantekvivalenter, planlegger den å holde nok BTC til å støtte all UST i omløp.

Det er i hovedsak hovedmanuset rundt Terras plan om å kjøpe BTC verdt opptil 10 milliarder dollar. CNBC skrev en kommentar på Terra tidlig tirsdag.

Terras UST-planer øker etterspørselen etter Bitcoin

På mandag avslørte Terraform Labs grunnlegger og administrerende direktør Do Kwon at selskapet hadde kjøpt BTC for 135 millioner dollar, noe som brakte Bitcoin-kjøpene for 2022 til 1 milliard dollar.

I en tidligere kommentar om flyttingen for å kjøpe så mye Bitcoin, sa Kwon:

“ UST med $10B+ i BTC-reserver vil åpne en ny monetær æra av Bitcoin-standarden. P2P elektroniske kontanter som er enklere å bruke og mer attraktivt å holde Bitcoin ”

UST, som andre stablecoins, er knyttet 1:1 til amerikanske dollar og har sin verdi relativt stabil selv om markedene opplever stor volatilitet. Imidlertid ønsker denne stablecoinen å bytte fra å være en desentralisert, algoritmisk valuta støttet av kontantreserver og andre ekvivalenter, til en støttet av Bitcoin.

En av årsakene som har presset Bitcoin høyere de siste dagene har vært en aggressiv opphopning av hvaler. Bitcoin steg til topper over $48 000 på mandag, og brakte 30-dagers gevinster til over 20% og presset verdien inn i positivt territorium hittil i år.

Terras LUNA økte også stort, og brøt fra rundt $90 den siste uken til topper over $106. I mellomtiden steg USTs markedsverdi til over 16 milliarder dollar for å gjøre det til det 14. største kryptoprosjektet.

Regulatorisk oppmerksomhet?

En CNBC-rapport om Terras store innsats på Bitcoin og UST sier at noen analytikere advarer om at dette "kanskje ikke passer bra" med amerikanske regulatorer. Dette er fordi regulatorer tidligere har reist bekymring over stablecoins og deres potensial til å utgjøre risiko for det finansielle systemet.

Og mens finansminister Janet Yellen nylig sa at USA vil se etter å tilby et regulatorisk rammeverk som hjelper kryptoinnovasjon, er det fortsatt bekymring for stabile mynter.

I 2021 ble SEC Terraform Labs og administrerende direktør Do Kwon stevnet grunnet påstander om brudd på amerikansk lov. Kwon saksøkte SEC tilbake og tidligere i år beordret en amerikansk domstol Terra til å etterkomme stevningene.

Kan UST tiltrekke seg mer oppmerksomhet nå? Muligens, ifølge analytikere sitert av CNBC, med enhver sannsynlig utvikling som kommer selv om lovgivere ser ut til å fremskynde utviklingen av en digital dollar.