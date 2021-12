Etter det siste markedsfallet har de fleste kryptovalutaer slitt med å holde seg bullish. Bitcoin sliter for eksempel med å gjenvinne $50 000 og handles for øyeblikket for rundt $46 055. Men på den annen side kom LUNA seg raskt etter fallet og satte en ny all-time high midt i de større markedssalgene.

Terra handles for tiden til $75, 0,69%, etter å ha oppnådd 25,95% på 7 dager, og den rangerer på posisjon 9 med en total markedsverdi på $27,84 milliarder foran Avalanche og Polkadot fra markedsverdien som resulterer i det nåværende markedet.

Hvorfor Terra (LUNA)-prisen stiger

Terra har prestert bra de siste månedene, og i dag har den allerede satt en ny all-time high over $81.

En av de viktigste bidragsyterne til prisøkningen Terra (LUNA) er det voksende DeFi-økosystemet som har bidratt betydelig til Terra-plattformens vekst. I følge data innhentet fra Dafilama, før markedssalgene, hadde den totale verdien innelåst i alle DeFi-plattformer falt drastisk. Imidlertid ser altcoin-dominansen i DeFi-området eksponentiell vekst.

Den viktigste økningen i markedsprisene har vært økningen i TVL og Terra-stigningen i DeFi-sektoren som viser en høyere institusjonell interesse for nettverket. I tillegg så altcoin-utviklingsaktiviteten som startet i slutten av november en betydelig økning.

Prosentandelen av stablecoins totale forsyning holdt av store investorer med mer enn 5 millioner USD holdes også på et høyere nivå.

Økosystemet har spilt en viktig rolle i å gjøre markedet mer interoperabelt ved å rulle ut mange stabile mynter som Det internasjonale pengefondets TerraSDR TerraCNY, TerraGBP, TerraEUR, TerraUSD(UST), TerraKRW og Terrajpy

Stablecoins har bidratt til å imøtekomme detaljhandelen ved å muliggjøre bruk av nettverket for detaljhandelsbetalingstjenester.

Terra kunngjorde nylig sitt partnerskap med Anyswap Network-protokollen for å bygge bro mellom lag-1 og lag-2 blokkjeder, dette vil hjelpe i tilkoblingen til UST og FTM gjennom en krysskjedebro. Dette vil øke bruken av LUNA-tokens, noe som resulterer i en prisøkning.

Til slutt, i den siste uken av november ble over 7,2 millioner LUNA brent, men dette ble motvirket av de nylige endringene i utstedelsesmodellen til Terra som økte prisen.