BIS exec sier at global kryptoregulering kan komme i 2022

Benoît Cœuré sa til Financial Times at eksponentiell vekst innen det desentraliserte finansområdet (DeFi) er en "vekker" for regulatorer

Bank of International Settlements (BIS) innovasjonssenterleder Benoît Cœuré har sagt at kryptosektoren sannsynligvis vil se et globalt regelverk komme på plass i 2022.

Cœuré sier at det siste året har blitt en " vekker " for regulatorer over hele verden, og at handling er nødvendig i det kommende året. BIS-sjefen for innovasjonshuben bemerker at de siste månedene har det blant globale reguleringsbyråer blitt fokusert mer på behovet for handling.

Det tidligere rådsmedlemmet i den europeiske sentralbanken bemerker at kryptovalutasektoren har hatt betydelig vekst de siste årene, og at tiden er inne for et rammeverk som vil gi de nødvendige regulatoriske retningslinjene og tilsynet med industrien.

Nå er tiden for rammeverket for kryptoprinsipper

Lederen sier at det å la DeFi vokse slik det har gjort betyr ikke at regulatorene tok feil. Snarere mener han at dette er det som har utløst «et wake up call» og hvordan regulatoriske myndigheter har vært i stand til å forstå kryptoaktiva og hvordan de fungerer.

Ifølge ham betyr den raske veksten og økende mainstream-adopsjonen av krypto på tvers av ulike sektorer av den globale økonomien at nå er tiden for " konsekvent regulering ."

Han sa at DeFi tilbyr " sammenkobling med tradisjonell finans ", og at dette kan utgjøre en systemrisiko. Det er et scenario som gir et overbevisende argument for et globalt kryptoreguleringsrammeverk, la han til.

Men problemet, ifølge den franske økonomen, er at land og jurisdiksjoner har vært trege med å ta grep, og det fører til at tilsynsmyndigheter følger ulike veier.

Reguleringstempoet går "sakte" og land følger forskjellige veier

I år har Kina forbudt kryptohandel og utvinning, mens India har et lovforslag som ønsker å regulere kryptomarkedet i landet. I USA møtte lovgivere nylig flere kryptoledere med den hensikt å få innsikt i hvordan man best kan regulere den voksende industrien.

Cœuré mener en samlet global tilnærming til saken vil forhindre dårlige aktører fra å utnytte smutthull som sannsynligvis vil eksistere hvis forskjellige tilnærminger blir tatt i bruk.