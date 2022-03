Terra (LUNA) øker ettersom etterspørselen etter UST er drevet av økninger i ankerprotokollen.

LUNAs forhold til UST betyr høyere etterspørsel etter UST som driver LUNA-prisene opp.

LUNA handles for tiden i et stigende trekantmønster, en indikator på et potensielt utbrudd.

Terra ( LUNA ) fortsetter å overgå resten av markedet med en enorm margin. LUNA er den eneste store kryptovalutaen som har testet sine all-time highs siden kryptomarkedet ble bearish i november 2021.

Utløseren bak dette rallyet har å gjøre med forholdet mellom LUNA og de stabile myntene som går på Terra-økosystemet, slik som TerraUSD (UST). Etter hvert som etterspørselen etter UST øker, brennes LUNA, med målet å holde UST knyttet 1:1 til dollaren. Ved å følge de økonomiske lovene om etterspørsel og tilbud, jo mer LUNA blir brent, jo høyere blir prisen.

Den siste tiden har det vært en enorm etterspørsel etter UST, da investorer ser etter å låne det ut på Anchor Protocol, en plattform med en APY på opptil 20 %. Dette betyr også at forbrenningsraten for LUNA har skutt opp, og i forlengelsen har prisen også gått opp til nivåene der den er nå.

Så lenge Anchor Protocol fortsetter å betale en APY over gjennomsnittet, så er sjansen stor for at LUNA lett kan fortsette å oppnå nye høyder, muligens over $200 på kort sikt.

LUNA handler i en stigende trekant

Kilde: TradingView

Etter rallyet som førte til nye høyder for noen dager siden, handler Terra i en stigende trekant. Dette er en indikator på et potensielt utbrudd, som kan se LUNA-teste priser den aldri har testet før.

Sammendrag

LUNA er den eneste av de store kryptovalutaene som samler seg. Prishandlingen peker på en potensiell fortsettelse av rallyet som startet for noen dager siden og kan føre til at LUNA når nye høyder på kort sikt.