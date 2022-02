Terra (LUNA) stiger 18 % på 7 dager: dette driver oppgangen

Terra (LUNA) har sett en enorm oppgang den siste uken og prøver å korrigere det nylige prisfallet som var et resultat av det nylige stupet i kryptomarkedet. I skrivende stund handles den til $56,30 etter en 2,4% oppgang de siste 24 timene.

LUNA er det opprinnelige tokenet til Terra, en blokkjedeprotokoll som bruker fiat-peggede stablecoins for å påvirke prisen på globale betalingssystemer. Den har et handelsvolum på 1 202 143 126 dollar, en sirkulerende forsyning på 400 millioner LUNA-mynter og en total forsyning på 819 millioner.

La oss nå fokusere på hvorfor Terra (LUNA) har vært i rally de siste syv dagene.

Årsaker bak Terra (LUNA) prisstigningen

En av årsakene bak den nåværende opptrenden er kunngjøringen av Terras sportssponsoravtale med Major League Baseballs (MLB) Washington Nationals, en viktig milepæl for den voksende blokkjeden.

I følge forrige ukes formelle forslag fra DAO om Terras styringsplattform til LUNA-fellesskapet, tilbød Terra 38,5 millioner dollar for en femårig sponsoravtale for Nationals.

I forslaget sa de:

''Vi startet dedikert sportsdekning hos Bitcoinist i fjor, og vi kan bestemt si at vi aldri har sett en sportssponsoravtale som denne. Det er første gang vi har sett et fellesskap stemme gjennom en DAO-mekanisme – helt sikkert rundt en avtale sikret med en 'big 4'-liga (som består av NFL, MLB, NHL og NBA) i Nord-Amerika… 'Vi har dekket en del allestedsnærværende sportssponsing- og partnerskapsavtaler i løpet av det siste året eller så, og riktignok var ikke et MLB-lag på listen vår. NBA har uten tvil vært ledende innen krypto-relaterte avtaler, inkludert en ligaavtale med Coinbase, og talsmenn for vokale lagseiere, som Mark Cuban. I tillegg har andre overordnede avtaler, som Crypto.coms oppkjøp av navnerettighetene til sentrum av Los Angeles arena, og NBAs bredere initiativ til blokkkjederelaterte eiendommer (tenk Dapper Labs og Top Shot) gitt ligaen en spesielt unik posisjon.''

MLB har tidligere jobbet med Candy Digital og Topps rundt NFT-er; lagets spesifikke avtaler har imidlertid vært få og det samme gjelder NHL og NFL som også har vist begrenset engasjement i blokkjeder og krypto så langt.

For Terraform Labs og Terra er det et unikt trekk, ikke bare på grunn av ligaen, men også på grunn av beliggenheten der politiske beslutninger tas, Washington DC.

Avtalen kommer på et tidspunkt da Terras UST stablecoin har etablert seg som den ledende desentraliserte stablecoin. Terra økosystem lengter etter å etablere vekst som vil gå utover blokkjedens flaggskip Anchor Protocol-produkt.

I en uttalelse utgitt av Nationals, uttalte Terraform Labs grunnlegger Do Kwon:

"Ved å godkjenne denne sponsoravtalen har samfunnet en ny måte å engasjere og utdanne publikum, inkludert politikere som gjør viktig arbeid i Washington, DC, om desentraliserte penger og den spirende teknologien som ligger til grunn."