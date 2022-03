Etter å ha sett gevinster de siste handelsøktene, har Terra (LUNA) stagnert og begynner å trekke seg tilbake. Vi har også sett prishandlingen sveve rundt et veldig stramt område. Vi forutser en liten korreksjon i LUNA i nær fremtid. Her er noen av faktaene:

Etter å ha økt i noen dager, er det sannsynlig at investorer vil ta profitt.

Unnlatelse av å klare over $90 ved begynnelsen av handelen på mandag kan tyde på svakhet.

Den relative styrkeindeksen viser også bearish utsikter i dagene fremover.

Datakilde: Tradingview

Hvor langt kan Terra (LUNA) falle?

Vi ser ikke på et stort fall her. Faktisk, i løpet av de siste 24 timene, hadde stablecoin-plattformen tapt rundt 1 %, men mer vil komme. Nøkkelen vil være å se på $90-merket. Dette hadde alltid vist seg å være en sentral støttesone for LUNA.

Hvis mynten ved starten av handelen på mandag er godt under det, kan vi se en utsletting på minst 15 % før slutten av uken. Dessuten er det en trend i dette volatile markedet de siste månedene som er verdt å merke seg. I de fleste tilfeller har et bullish momentum vært drevet av kortsiktige spekulative tradere. Det er sannsynlig at de vil låse profitt på $90. Dette kommer til å utløse et minisalg som kan presse LUNA videre mot $75.

Er Terra (LUNA) verdt tiden din?

Vel, det faktum at Terra (LUNA) er blant de 10 beste kryptoaktiva på markedet betyr at du bør gi den oppmerksomheten din. Men det virker ikke som det er noe seriøst oppsidemomentum akkurat nå.

Et godt spill kan være å vente på korreksjonen som kommer i løpet av de neste dagene og deretter kjøpe for $75 eller deromkring.