Terra vil splitte blokkjenden, sier Do Kwon om ny redningsplan

Forslaget er å få en ny Terra (LUNA) kjede og (gamle) Terra Classic (LUNC), med UST fjernet fra den nye kjeden.

Terra bør splittes for å lage en ny kjede for å redde den fra total kollaps, kunngjorde Do Kwon fra Terraform Labs mandag.

Ifølge Kwon vil den nye planen også bidra til å redde fellesskapet rundt kryptovalutaen, som han sier har en god utvikling på gang.

Kwon sa at planen er å få et nytt forslag til styresett for samfunnet 18. mai. Deretter vil en tidslinje komme i gang for å splitte Terra-blokkjeden, med den algoritmiske stablecoinen ikke en del av den nye blokkjeden.

» $UST-pinnefeil er Terras DAO-hack-øyeblikk – en sjanse til å reise seg fra asken på nytt, » skrev Kwon.

Ny Terra blockchain

Hvis forslaget som Kwon planlegger å legge fram blir vedtatt, vil den nye kjeden gå live 27. mai. Ifølge ham vil den nye blokkjeden hete Terra og ha sitt opprinnelige token som LUNA. I mellomtiden skal den gamle kjeden hete Terra Classic og ha sin opprinnelige mynt som LUNC.

Med dette forslaget vil Terra (LUNA) og Terra Classic (LUNC) da eksistere side om side.

I tilfelle fellesskapet vedtar «redningsplan 2», vil teamet sende LUNA over Luna Classic-aktører og -innehavere, UST-innehavere og viktige apputviklere i Classic-kjeden.

For å gjøre den nye kjeden fullt felleseid, foreslår Kwon fjerning av TFLs lommebok (terra1dp0taj85ruc299rkdvzp4z5pfg6z6swaed74e6) fra airdrop-hvitelisten. Blant andre planer vil Terra støtte innsatsbelønninger på 7 % for å stimulere brukere og bidra til å sikre blokkjeden.

Tokenforsyningen vil være begrenset til 1 milliard, bemerket Terraforms Labs-sjefen.

Kwons forslag kommer en dag etter at Binance-sjef Changpeng Zhao sa at han var klar til å tilby hjelp til Terra, bare at han foretrekker å se mye mer åpenhet og ansvarlighet fra teamet.

Planen følger også rapporter om at Luna Foundation Guard sprengte 80 000 BTC for å prøve å redde UST-pinnen.