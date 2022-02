Tezos-prisen i dag er $4,46 med et 24-timers handelsvolum på $429,5 millioner. Tezos, et token på Binance Smart Chain, har steget 7,97 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Tezos, er denne guiden for deg.

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp XTZ med eToro idag

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp XTZ med Binance idag

Tezos er et blokkjedenettverk som er basert på smarte kontrakter, som har som mål å tilby infrastruktur som kan utvikles og forbedres over tid. Dette vil eliminere behovet og risikoen for en hard gaffel.

Personer som har XTZ kan stemme på forslag til protokolloppgraderinger som er fremmet av Tezos-utviklere. Open-source-plattformen betegner seg selv som "sikker, oppgraderbar og bygget for å vare".

Tezos hevder det smarte kontraktsspråket gir nøyaktigheten som kreves for brukssaker med høy verdi. Den har en fremtidssikker tilnærming som kan omfavne innovasjoner innen blokkjedeteknologi.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

De fleste analytikere er positive på Tezos. Prisprediksjonsprognoser Tezos vil nå $5 innen midten av 2022 og deretter $10 innen utgangen av 2024. Digital Coin spår at 1 XTZ vil nå $5,12 i 2022.

Gov Capital er enda mer optimistisk. Analytikeren spår at mynten vil nå en topp på $7,56 i år.

Record-breaking 22,189 Tezos Domains were registered during January, smashing our previous record from December (20 998).

Did you get yours? #tezos

Snapshot of the total number of domains taken at the end of each month. pic.twitter.com/GxyYsbQ2p1

— Tezos Domains (@tezosdomains) February 7, 2022