Kryptomarkedet har falt ganske betydelig de siste to ukene. Bitcoin har for eksempel falt under $40,00 etter nylig å ha testet $45,000. Det er ikke klart når den nedadgående trenden vil avta. Men selv da er det fortsatt noen anstendige fall du kan vurdere. Her er hvorfor:

Den nåværende nedgangen er hovedsakelig utløst av geopolitiske faktorer.

Det er ingen vesentlig systematisk risiko i markedet per nå.

Kryptomarkedet forventes å ta seg opp igjen på kort sikt.

Så hvis du ønsker å ri på den kommende bedringen etter den nylige nedgangen, presenterer vi noen eiendeler som det er verdt å følge med på:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) ble spådd å nå $10 000 i 2022 etter en meget god ytelse i 2021. Men mynten har ikke startet året på samme måte. Etter å ha falt til rundt $2000 i januar, så vi et anstendig bullish momentum i begynnelsen av denne måneden.

Datakilde: Tradingview

På et tidspunkt var ETH til og med i ferd med å skyve over $4000. Men siden har mynten falt. På pressetidspunktet handles den for rundt $2500. Vi forventer at ETH vil sprette tilbake til $3200 på kort sikt, så dette er en flott bunn å komme inn på.

Near Protocol (NEAR)

Det grunnleggende i Near Protocol (NEAR) er godt. Men mynten blør virkelig akkurat nå, og har tapt over 20 % de siste 7 dagene. Selv om en gjeninnhenting ikke kommer med det første, vil den manifestere seg etter hvert. NEAR handles for øyeblikket til $8,63, en enorm rabatt tatt i betraktning potensialet den har.

Theta Network (THETA)