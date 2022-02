Topp kryptoer i det grønne, uro i de amerikanske markedene

De fleste topp kryptoer etter markedsverdi er i det grønne. EU-kommissær for innenrikssaker Ylva Johansson sier at Europa er åpent for kryptovaluta, men trenger riktig regulering.

De forente arabiske emirater vil fullføre lisensiering for leverandører av virtuelle aktiva, da de håper å tiltrekke seg store kryptoselskaper.

Markedene i USA møtte nok en uke med uro forrige uke på grunn av spenninger mellom Russland og Ukraina. SPX500 falt 1,36 % over fem dager, mens DJ30 falt 1,71 % og NASDAQ100 falt 1,37 %.

De europeiske markedene reflekterte ikke denne tendensen. UK100 åpnet 41 poeng høyere, GER40 fikk 172 poeng og FRA40 var opp 51 poeng.

Topp krypto

Solana har ledet flokken de siste 24 timene, og økte mer enn 8 %, mens Ethereum og Cardano økte med mer enn 2 % hver. Bitcoin handlet litt over $39 000 i skrivende stund, ned mer enn 6% den siste uken.

Terra og Shiba Inu leder for tiden blant de 20 beste med gevinster på rundt 6 % hver.

Topptrekkere

De fleste topp 100-myntene, som deres større analoger, er i det grønne. Decentraland er opp med mer enn 7 %. Tegnet til Axie Infinity, et annet økosystem i metaverset, er opp 9 %. Ved #60 har Zcash også steget rundt 7 %.

Quant ble lansert for knappe fire år siden med oppdrag om å koble sammen blokkjeder og nettverk globalt uten å redusere nettverkseffektivitet og interoperabilitet. Quant har steget jevnt og trutt de siste ukene og har steget 18 % i løpet av de siste 24 timene, noe som gjør den til den største vinneren enda en dag.

Waves er opp mer enn 10 %. Den beskriver seg selv som en flerbruks blokkjede-plattform som støtter ulike brukstilfeller, inkludert desentraliserte applikasjoner (DApps) og smarte kontrakter. Det er en av de mer flyktige myntene.

Theta Fuel fortsetter å ta gevinster i likhet med de siste dagene. Det ga ytterligere 7 % til verdien i dag.

Yearn Finance er også opp rundt 7 %. Det er en aggregatortjeneste for DeFi-investorer, som bruker automatisering for å tillate dem å maksimere fortjenesten fra avkastningsoppdrett.

Trender

En bemerkelsesverdig nykommer er WOLFI, som lover å kombinere kraften til memer med nytteverdi og veldedighet. Det er en automatisk innsats, deflasjonær kryptovaluta med umiddelbare belønninger, som har økt verdien med 1220 % i løpet av de siste 24 timene.

Bitgert betegner seg selv som en kryptoingeniørorganisasjon, som har utviklet den raskeste blokkjeden med en hastighet på 100 000 TPS (Transactions Per Second) og et nesten ikke-eksisterende transaksjonsgebyr. Bitgert er opp 46 % i dag.