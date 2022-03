Topp steder å kjøpe Zilliqa, som har steget 19 % på 24 timer

Hvorfor stiger Zilliqa? Dens token ZIL har fått verdi raskt på nyheter om en kommende metaverse-lansering og har en positiv utvikling.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Zilliqa: hva det er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Zilliqa nå.

De beste stedene å kjøpe Zilliqa nå

Hva er Zilliqa?

Zilliqa betegner seg selv som den første offentlige blokkjeden i verden som er helt avhengig av et splittet nettverk. Dette gjør den i stand til å løse skalerbarhetsproblemer fordi den oppnår en svært høy transaksjonshastighet og gjennomstrømning per sekund.

Etter hvert som økosystemet vokser og flere shards dukker opp, øker også transaksjonsbehandlingshastigheten fordi hver shard behandler transaksjoner separat. Blokkjeden innhenter poster så snart de er behandlet, så det er ikke nødvendig med ekstra tid for bekreftelse.

Zilliqa har som mål å være store bedrifters blokkjedevalg i mange bransjer, inkludert spill, reklame, betalinger, andre finansielle tjenester og underholdning.

Bør jeg kjøpe Zilliqa i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din.

Zilliqa-prisprediksjon

Analytikere har ulike prisspådommer for ZIL-tokenet. Price Prediction anslår at ZIL vil være verdt mer enn $2 åtte år fra nå. Wallet Investor spår imidlertid et prisfall på -46 % innen et år.

